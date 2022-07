Les remontées mécaniques démarrent la saison estivale en trombe

Zurich (awp) - Les remontées mécaniques suisses ont démarré la saison estivale sur une bonne lancée. La branche a enregistré une hausse de 60% du chiffre d'affaires et des premiers passages au cours des mois de mai et juin, en comparaison annuelle, indique jeudi la faîtière du secteur.

Le solide démarrage de la saison estivale a été porté par une météo favorable. Dès la mi-mai, de nombreux sentiers de randonnée entre 1500 et 2000 mètres d'altitude étaient déjà dégagés de la neige, précise le communiqué.

Toutes les régions ont profité de l'embellie, en premier lieu la Suisse centrale, qui a vu les premiers passages quasiment doubler (+96%) sur un an et son chiffre d'affaires bondir de 142%.

L'Oberland bernois et la Suisse orientale (plus de 50%), les Alpes vaudoises et fribourgeoises (+43%) ainsi que le Valais (+37%) ont également nettement progressé au niveau des premiers passages. Les deux dernières régions ont également enregistré une forte hausse des recettes, plus que proportionnelle à la hausse de l'activité (+80% chacune).

Dans les Grisons, région très prisée pendant la pandémie, la progression a été plus modeste, avec une hausse de 12% pour les premiers passages et 17% pour les recettes sur un an.

Le tourisme international, en particulier en provenance des marchés lointains, a également fait son retour. Les destinations orientées vers cette clientèle ont ainsi accueilli "de nombreux hôtes supplémentaires", assure l'association professionnelle.

Par rapport à la moyenne enregistrée au cours des cinq dernières années, les premiers passages s'inscrivent en hausse de 20%, tout comme les recettes. Les Alpes vaudoises et fribourgeoises sont la région où la croissance a été la plus forte, et aussi bien les ventes que les premiers passages ont doublé.

Les Grisons, le Valais et la Suisse orientale affichent une nette augmentation des recettes tandis que la Suisse centrale est la seule région à avoir essuyé un repli par rapport à la moyenne pluriannuelle sur cinq ans.

ol/rq