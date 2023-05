Zurich (awp) - Les remontées mécaniques suisses ont dû faire face à une saison hivernale "exigeante" en raison des faibles quantités de neige naturelle et de conditions météorologiques mitigées. L'hiver 2022/2023 s'inscrit toutefois dans la moyenne des cinq dernières années.

Durant la période sous revue, les remontées mécaniques suisses ont accusé un recul d'hôtes (premiers passages) et des chiffres d'affaires de respectivement 12% et 9% en glissement annuel.

"L'enneigement technique et l'engagement des employés ont permis d'éviter des reculs plus importants", explique Berno Stoffel, directeur de la faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS), cité dans le communiqué.

Les remontées mécaniques se trouvant à une altitude plus élevée ont moins souffert. "Le Valais et les Grisons ont enregistré 7% et 9% d'hôtes en moins par rapport à la saison précédente, tandis que l'Arc jurassien a connu une baisse de 76%", illustrent les Remontées Mécaniques. Le Tessin est la seule région à avoir observé une hausse des premiers passagers (+69%), en raison d'un hiver particulièrement chaud et peu enneigé.

Par ailleurs les grandes stations de ski parviennent à mieux faire face au manque de neige. "Alors que le nombre d'hôtes a augmenté de 9% chez les sociétés réalisant plus de 20 millions de chiffre d'affaires annuel, il a diminué de 46% chez les entreprises de remontées mécaniques avec moins d'un million de chiffres d'affaires", fait remarquer la faitière.

lk/rq