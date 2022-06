Les rendements à deux ans sont les plus élevés depuis 2007 avant la décision de la Fed

La flambée des prix à la consommation en mai, qui ont augmenté à leur rythme le plus rapide en près de 40 ans et demi, a ébranlé les marchés et accru les spéculations selon lesquelles la banque centrale américaine relèvera les taux à un rythme plus rapide que prévu afin d'endiguer les pressions croissantes sur les prix.

Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent maintenant à 87 % la probabilité d'une augmentation de 75 points de base mercredi, et à 13 % celle d'une augmentation de 50 points de base.

Les attentes d'un resserrement agressif de la Fed et d'une inversion d'une partie clé de la courbe des taux du Trésor ont accru les craintes que l'économie américaine ne se dirige vers un ralentissement. Toutefois, Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING, estime qu'il est trop tôt pour s'attendre à une récession.

Les rendements dits réels, qui s'ajustent à l'inflation prévue, ont entraîné les récentes augmentations de rendement, ce qui est cohérent avec une forte croissance, a déclaré Garvey, ajoutant qu'"avant d'arriver à la récession, nous avons une toute autre dynamique, qui est vraiment une inflation élevée et une économie qui est encore forte."

Les rendements des titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) à 10 ans, connus sous le nom de rendements réels, ont atteint 0,743 % mardi, le plus haut niveau depuis mars 2019. Les rendements des TIPS à cinq ans ont atteint 0,503 %, le plus haut depuis mars 2020.

Les rendements des obligations du Trésor à deux ans ont atteint 3,430 %, le plus haut depuis novembre 2007. Les obligations de référence à 10 ans étaient à 3,339 %, après avoir atteint 3,440 % lundi, le plus haut depuis avril 2011.

La courbe de rendement étroitement surveillée entre les obligations à deux ans et à 10 ans a perdu deux points de base, après s'être inversée précédemment de cinq points de base. Une inversion dans cette partie de la courbe est considérée comme un indicateur fiable de la probabilité d'une récession d'ici un à deux ans.

Une autre partie de la courbe des taux qui est considérée comme un indicateur de récession, l'écart entre les rendements à deux ans et à cinq ans, reste positif à 13 points de base.

Lundi, Goldman Sachs a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la Fed relève ses taux de 75 points de base en juin et juillet, alors que les prévisions précédentes prévoyaient une hausse de 50 points de base à chaque réunion.

Les données de mardi ont montré que les prix à la production américains ont solidement augmenté en mai dans un contexte de flambée du coût des produits énergétiques, ce qui suggère que l'inflation pourrait rester élevée pendant un certain temps.

14 juin Mardi 9:53 a.m. New York / 1353 GMT

Prix Actuel Net

Rendement % de variation

(bps)

Bons à trois mois 1,755 1,7874 0,125

Bons à six mois 2,31 2,3698 0,158

Obligation à deux ans 98-118/256 3.3175 0.037

Obligation à trois ans 98-96/256 3.4498 -0.014

Obligation à cinq ans 96-68/256 3.4506 -0.029

Obligation à sept ans 95-212/256 3,4288 -0,032

Obligation à 10 ans 96-28/256 3,3389 -0,032

Obligation à 20 ans 94-228/256 3,6119 -0,026

Obligation à 30 ans 91-112/256 3,3291 -0,040

SPREADS DES SWAPS EN DOLLARS

Dernier (bps) Net

Variation nette

(pb)

Swap dollar américain à 2 ans 37,25 -0,50

écart

Swap dollar US 3 ans 18,25 0,25

écart

Swap en dollars américains à 5 ans 4,50 0,00

spread

Swap en dollars américains à 10 ans 5,75 -0,75

spread

Swap en dollars américains à 30 ans -27,50 -3,00

spread