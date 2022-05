Les rendements américains atteignent leur plus haut niveau depuis 3 ans et demi en raison de la crainte d'une hausse des taux.

Les rendements de la dette du Trésor américain ont doublé en deux mois, car la Réserve fédérale a adopté une attitude belliqueuse à l'égard de l'inflation après avoir augmenté les taux d'intérêt de 50 points de base la semaine dernière.

La courbe des rendements s'est encore accentuée après l'annonce, vendredi, d'une augmentation plus forte que prévu de la croissance de l'emploi aux États-Unis en avril, ce qui a conforté l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale doit encore resserrer ses taux.

Les marchés monétaires prévoient jusqu'à 200 points de base de hausses pour le reste de l'année.

Lundi, les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont grimpé à leurs plus hauts niveaux depuis novembre 2018, à 3,2 %. Ils étaient en dernier lieu en hausse de 6 points de base sur la journée.

Le pic des rendements obligataires à plus longue échéance a dépassé la partie courte de la courbe, tirant le différentiel d'écart entre la dette à deux et à dix ans à ses niveaux les plus élevés en près de trois mois, à près de 50 points de base.

Les rendements de la dette indexée sur l'inflation des obligations américaines ont atteint de nouveaux sommets pluriannuels, les rendements des échéances à cinq ans atteignant leurs plus hauts niveaux depuis mars 2020.

Le rendement des titres du Trésor américain à 10 ans protégés contre l'inflation a été le dernier à augmenter de 6 pb à 0,35 %, également le plus élevé en deux ans.