Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté et les contrats à terme sur indices américains ont clôturé en légère hausse après que les données sur l'emploi pour le mois de mars aient indiqué que le marché du travail restait tendu, mais qu'elles étaient largement en ligne avec les attentes du marché.

Le département du travail a annoncé que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 236 000 le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une augmentation de 239 000.

Les données de février ont été révisées à la hausse et font état de 326 000 emplois supplémentaires au lieu des 311 000 précédemment annoncés. Le taux de chômage est passé de 3,6 % le mois précédent à 3,5 %.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont effacé leurs pertes et se sont orientés à la hausse après la publication du rapport, tandis que le dollar s'est renforcé et que les rendements du Trésor américain ont augmenté en raison des attentes accrues d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de mai.

"Il est évident que le chiffre principal correspond exactement à l'estimation. Il n'y a vraiment rien ici qui n'était pas conforme au consensus", a déclaré Alex Coffey, stratège principal chez TD Ameritrade à Chicago.

"Nous sommes en quelque sorte dans une situation où cela ne change pas la donne, cela nous permet de passer au point de données suivant et ce manque de surprise est perçu comme de l'optimisme".

Le marché boursier américain est fermé jusqu'à lundi en raison du Vendredi saint. Les marchés européens sont fermés vendredi et lundi.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,01 %. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont clôturé en hausse de 0,23 % à la suite des données.

En Asie, la moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté vendredi, réduisant son déclin hebdomadaire, grâce à un yen plus faible et à une clôture de Wall street plus élevée la nuit dernière, ce qui a stimulé le sentiment avant le rapport sur l'emploi.

Néanmoins, le rapport sur l'emploi a renforcé les attentes de la Fed lors de sa prochaine réunion, le marché évaluant à 69 % les chances d'une hausse de 25 points de base, contre 49,2 % jeudi, selon l'outil FedWatch de la CME.

"Alors que le nombre d'emplois reste élevé, les heures de travail sont réduites, l'indice des heures hebdomadaires globales ayant chuté deux mois de suite", a déclaré Brian Jacobsen, stratégiste d'investissement senior chez Allspring Global Investments à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

"La situation de l'emploi est passée d'une situation brûlante à une situation simplement incandescente".

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 8,9 points de base à 3,379 %, contre 3,29 % jeudi soir.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 15,3 points de base à 3,974 %.

Le Dollar Index a augmenté de 0,167%, l'Euro a baissé de 0,13% à 1,0906$.