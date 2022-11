Les rendements américains chutent en raison des signaux dovish de la Fed ; les actions de HK glissent en raison des inquiétudes liées au COVID.

Les attentes d'un rythme moins agressif du resserrement monétaire américain dès le mois prochain ont continué à soutenir certains marchés boursiers en Asie, mais le Hang Seng de Hong Kong a fortement baissé en raison des infections COVID-19 record en Chine qui ont assombri les perspectives.

Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé à 3,659 %, son plus bas niveau depuis le 5 octobre dans les échanges à Tokyo, après le congé de Thanksgiving aux États-Unis jeudi. Le rendement à deux ans a atteint son plus bas niveau en une semaine à 4,44 %.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres rivaux, a oscillé non loin du plus bas de jeudi, à 105,62, et s'est établi pour la dernière fois à 105,86.

Une "majorité substantielle" des décideurs de la Fed a convenu qu'il serait "probablement bientôt approprié" de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt, selon le procès-verbal de leur dernière réunion mercredi.

Les marchés à terme montrent que les investisseurs voient maintenant les taux américains culminer juste au-dessus de 5 % vers le mois de mai, et ils évaluent à environ deux tiers la probabilité que la Fed ralentisse à une hausse d'un demi-point le 14 décembre, après une série de hausses de 75 points de base.

Après avoir vu la façon dont le marché a réagi - les actions se redressent, les rendements obligataires baissent et le dollar s'affaiblit - si j'étais la Fed, je me dirais que je ferais mieux de dire quelque chose de vraiment hawkish maintenant, parce que sinon, les 75 derniers points de base de resserrement que j'ai effectués sont fondamentalement inutiles, et les 50 prochains seront simplement avalés par le marché qui dira : "Ne vous inquiétez pas, le pivot arrive", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING.

"Vous voulez que vos hausses de taux signifient quelque chose, alors je pense qu'une fois que tout le monde aura digéré sa dinde et se sera remis au travail - probablement au début de la semaine prochaine - nous allons entendre des propos plutôt faucons venant de la Fed."

Les contrats à terme E-mini du S&P 500 américain pointaient à 0,2% de plus pour le redémarrage de la négociation à Wall street vendredi.

Les marchés boursiers de l'Asie-Pacifique étaient mitigés, l'indice de référence australien ayant enregistré une hausse de 0,35 %, mais un effondrement des actions de Hong Kong lié aux technologies ayant pesé sur le sentiment dans d'autres parties de la région.

Le Hang Seng a baissé de 0,93 %, le secteur des technologies ayant chuté de 2,22 %.

Le Nikkei du Japon a chuté de 0,34 % et le Kospi de la Corée du Sud a perdu 0,31 %.

Jeudi, la Chine a signalé un nombre record d'infections au COVID, et les villes du pays ont imposé des fermetures localisées, des tests de masse et d'autres restrictions, étouffant ainsi l'optimisme récent concernant le passage de la deuxième plus grande économie du monde d'une politique stricte de zéro COVID à la vie avec la maladie.

"Les investisseurs ont raison d'être inquiets", a déclaré Carnell d'ING. "En Chine, ils ne disposent toujours pas du réseau de santé adéquat qui leur permettrait de faire face à une épidémie complète avec de nombreuses personnes malades."

Les valeurs vedettes de la Chine continentale ont toutefois augmenté de 0,51 %, soutenues par les mesures gouvernementales visant à soutenir le marché immobilier. Un indice des actions des promoteurs immobiliers a bondi de 5,33 %.

Le pétrole a légèrement augmenté, réduisant un peu les pertes de cette semaine, qui ont été entraînées par les inquiétudes concernant la demande chinoise et les attentes qu'un plafond de prix élevé prévu par le Groupe des Sept nations sur le pétrole russe maintiendra l'approvisionnement. [O/R]

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 13 cents, soit 0,2%, à 85,47 $ le baril.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont bondi de 35 cents, soit 0,5 %, par rapport à la clôture de mercredi, à 78,32 $ le baril. Il n'y a pas eu de règlement WTI jeudi en raison du jour férié aux États-Unis.

Les deux contrats se dirigeaient vers leur troisième baisse hebdomadaire consécutive, sur la voie d'une chute d'environ 2 %.

L'or a augmenté de 0,2 % pour atteindre 1 758,44 $ l'once dans un contexte de faiblesse du dollar.