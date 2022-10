Les rendements américains glissent de leurs sommets pluriannuels dans l'espoir d'un pivot de la Fed

Le marché prévoit une hausse de 75 points de base lors de la réunion des décideurs de la Fed les 1er et 2 novembre, mais la banque centrale américaine est divisée sur la question de savoir s'il faut procéder à une nouvelle hausse de 75 points de base en décembre ou réduire le rythme de son resserrement à 50 points de base, rapporte le Wall street Journal vendredi.

Les responsables de la Fed voudraient préparer les investisseurs à une telle décision dans les semaines qui suivront la réunion du Comité fédéral de l'open market en novembre, ajoute le rapport.

"Ce débat sur la direction exacte que nous devrions prendre, puis devenir plus dépendant des données, va se réchauffer dans la dernière partie de l'année ici", a déclaré James Bullard, président de la Fed de St. Louis, dans une interview à Reuters la semaine dernière.

Le rendement du Trésor de référence à 10 ans a atteint 4,338 % plus tôt, le plus haut depuis novembre 2007. Le rendement a perdu 1,8 point de base pour s'établir à 4,208 %. Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, a bondi à 4,639 %, son plus haut niveau depuis août 2007. Il était dernièrement 12,5 points de base plus bas à 4,4872%.

"Le marché a espéré ou attendu qu'une pause (de la Fed) survienne au cours des derniers mois de douleur due à la hausse des taux", a déclaré John Luke Tyner, gestionnaire de portefeuille à revenu fixe chez Aptus Capital Advisors à Fairhope, Alabama.

"L'appel à une pause ou à laisser passer une partie de la politique a augmenté. Nous continuerons à voir plus d'appels à un ralentissement (de la politique de la Fed) alors que nous ressentons de plus en plus de douleur sur les marchés à risque", a-t-il ajouté.

La courbe des taux américains à deux/10 ans, considérée comme un signe avant-coureur de récession, est devenue moins inversée vendredi. L'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, était de -27,5 points de base, c'est le plus fort depuis la mi-septembre.

Les rendements américains à 30 ans ont grimpé à un nouveau sommet de 11 ans, à 4,384 %. Ils se sont échangés pour la dernière fois en hausse de 9,5 points de base à 4,310 %.

Le marché est déchiré entre ceux qui espèrent que le pire sera bientôt du passé et ceux qui croient que la Fed va resserrer davantage sa politique à un moment où la force du dollar augmente les tensions mondiales, a déclaré Andrzej Skiba, chef de l'équipe BlueBay U.S. Fixed Income de RBC Global Asset Management.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain à cinq ans protégés contre l'inflation (TIPS) était la dernière fois à 2,689 %.

Le dernier point mort des TIPS à 10 ans était de 2,525 %, ce qui reflète l'inflation moyenne prévue par le marché pour la prochaine décennie.

Le swap indexé sur l'inflation à 5 ans en dollars américains, considéré par certains comme un meilleur indicateur de l'inflation, était le dernier à 2,540 %.

21 octobre Vendredi 15:31PM New York / 1931 GMT

Prix Actuel Net

Rendement % de variation

(bps)

Bons à trois mois 3,905 3,997 -0,004

Bons à six mois 4,2875 4,4412 -0,079

Bons à deux ans 99-146/256 4,483 -0,127

Bon à trois ans 99-64/256 4,5218 -0,133

Note à cinq ans 99-10/256 4.3429 -0.107

Note à sept ans 97-144/256 4.2847 -0.071

Obligation à 10 ans 88-92/256 4.2104 -0.016

Obligation à 20 ans 84-136/256 4.5699 0.083

Obligation à 30 ans 78-20/256 4.3135 0.098

SPREADS DES SWAPS EN DOLLARS

Dernier (bps) Net

Variation nette

(pb)

Swap dollar américain 2 ans 37,25 -1,75

écart

Swap dollar US 3 ans 10,25 -1,25

écart

Swap en dollars américains à 5 ans 3,00 -0,25

spread

Swap en dollars américains à 10 ans 0,50 -0,75

spread

Swap en dollars américains à 30 ans -47,50 -1,75

spread