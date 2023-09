Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint un nouveau pic de 16 ans mardi, soutenant le dollar près d'un sommet de 10 mois, les investisseurs réagissant au message de la Réserve fédérale et d'autres grandes banques centrales de maintenir les taux à un niveau élevé pendant plus longtemps.

Les indices boursiers de la région Asie-Pacifique ont fléchi en même temps que l'or, tandis que le pétrole brut a continué à s'éloigner de ses plus hauts niveaux depuis 10 mois.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,552 %, un niveau inégalé depuis octobre 2007.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six grands marchés développés, y compris l'euro et le yen - a augmenté de 0,05% à 106,00, après avoir atteint 106,10 la nuit dernière pour la première fois depuis le 30 novembre.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,33%.

Le Nikkei de Tokyo a perdu 0,7 % et le Kospi de Corée du Sud a glissé de 1 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,3 %. Les valeurs sûres de la Chine continentale ont ouvert en ordre dispersé.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé de 0,3 %, après une hausse de 0,4 % de l'indice S&P 500 au cours de la nuit.

Les traders estiment désormais que les chances d'une nouvelle hausse d'un quart de point de la Fed d'ici janvier sont infimes et ont repoussé le début probable des réductions de taux à l'été.

Les stratèges de Westpac considèrent que les risques sont orientés vers des rendements encore plus élevés à court terme, ce qui tire également le dollar vers le haut.

"Nous estimons que le recalibrage du profil de réduction des taux en 2024, sans réduction avant le milieu de l'année, est beaucoup plus réaliste qu'il ne l'a été pendant un certain temps", ont-ils écrit dans une note à l'intention des clients.

"Nous nous attendons à ce que les rendements à 10 ans établissent une nouvelle fourchette de rendement plus élevée dans les semaines à venir, avec un pic possible autour de 4,75 %, ont-ils ajouté. "À moyen terme, nous chercherions à prendre une position longue à un moment donné, mais ce moment n'est pas encore arrivé.

Le prochain objectif pour l'indice du dollar est 107,20, selon eux.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré lundi que le maintien de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale constituait un risque plus important que le ralentissement de l'économie par la politique restrictive de la Fed.

La semaine dernière, la Fed a surpris les marchés en laissant entendre qu'un nouveau resserrement pourrait être envisagé et en prévoyant que les taux élevés resteraient en place plus longtemps que les investisseurs ne l'avaient anticipé.

La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont également annoncé des taux plus élevés pour plus longtemps lors de leurs réunions depuis le milieu du mois.

La surperformance relative de l'économie américaine - les investisseurs pariant de plus en plus sur un atterrissage en douceur alors que la croissance dans la zone euro et en Grande-Bretagne stagne - a soutenu le dollar par rapport à ces monnaies.

L'euro a reculé de 0,05% à 1,05855 dollar, s'approchant du niveau le plus bas de la nuit, à savoir 1,0575 dollar, niveau atteint pour la dernière fois à la mi-mars.

La livre sterling a reculé de 0,05% à 1,22065 dollar, se rapprochant ainsi de son plus bas niveau de six mois de lundi, à 1,21945 dollar.

Le dollar s'est également maintenu près d'un pic de 11 mois à 148,97 yens depuis la nuit dernière, augmentant le risque d'une intervention des autorités japonaises.

L'or a peu varié à environ 1 915 dollars, après avoir chuté de plus de 1 947 dollars au cours de la semaine dernière.

Le pétrole brut est resté faible en raison des craintes que la demande de carburant soit freinée par les principales banques centrales qui maintiennent des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, même si l'on s'attend à ce que l'offre soit serrée.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 11 cents à 93,18 dollars le baril, et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate se négociaient 1 cent plus bas à 89,67 dollars.