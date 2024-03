Les actions américaines ont grimpé cette année malgré la hausse des rendements du Trésor, mais les actions pourraient devenir plus sensibles si les rendements augmentent par rapport aux niveaux actuels, ont déclaré les stratèges de Morgan Stanley lundi.

La hausse des rendements a tendance à peser sur les valorisations des actions, mais cette année "les multiples sont restés élevés face à la hausse des taux", ont déclaré dans une note les stratèges en actions de Morgan Stanley dirigés par Michael Wilson.

Toutefois, les stratèges ont déclaré que le rendement du Trésor américain à 10 ans de 4,35 % était "un niveau important à surveiller pour déceler les signes d'une augmentation de la sensibilité des actions aux taux d'intérêt". Le rendement à 10 ans était à 4,32 % lundi matin.

Le marché obligataire pourrait devenir plus volatile au cours des prochains jours, avec les décisions politiques de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon.

"Nous pensons que la question clé pour cette semaine est de savoir si la direction des taux commencera à avoir plus d'importance pour les valorisations des actions à grande capitalisation", ont déclaré les stratèges de Morgan Stanley.

Le ratio cours/bénéfice à terme du S&P 500 - une mesure d'évaluation couramment utilisée - s'est établi pour la dernière fois à 20,5, près de son niveau le plus élevé depuis environ deux ans, selon LSEG Datastream. L'indice de référence a progressé de plus de 8 % jusqu'à présent en 2024.

Des rendements plus élevés rendent la détention de bons du Trésor "sans risque" plus attrayante pour les investisseurs. Cela peut à son tour ternir l'éclat des flux de trésorerie des actions plus risquées et tend à peser sur les valorisations des actions.

Les actions des petites capitalisations ont été plus négativement corrélées aux rendements que les grandes capitalisations, "ce qui indique que les petites capitalisations sont susceptibles de présenter une plus grande sensibilité aux taux d'intérêt que les grandes capitalisations en cas de hausse des taux", ont déclaré les stratèges de Morgan Stanley.

Les stratèges ont également observé si le rendement à 10 ans tombait sous sa moyenne mobile à 200 jours, qui était d'environ 4,195 %.

"Si les taux retombent de manière décisive en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, cela pourrait servir de support pour que les valorisations des actions restent élevées", a écrit Morgan Stanley. (Rapport de Lewis Krauskopf ; Rédaction de Paul Simao)