Les rendements augmentent avec le dollar alors que les responsables de la Fed signalent de nouvelles hausses ; les actions asiatiques restent fermes.

Les rendements ont également été favorisés par la baisse de la demande pour les actifs les plus sûrs après l'arrivée en toute sécurité de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan, malgré les menaces d'action de la Chine, qui considère l'île comme une province sécessionniste. Le yen, valeur refuge, a poursuivi sa chute.

Cela a soutenu les actions en Asie, malgré la baisse de Wall Bourse au cours de la nuit.

Le Nikkei japonais a gagné 0,5 %, rebondissant depuis le plus bas niveau de clôture de deux semaines atteint mardi, tandis que les blue chips chinoises ont bondi de 0,86 % et le Hang Seng de Hong Kong de 0,76 %.

"Les actions hongkongaises et chinoises ont récupéré environ un tiers des pertes d'hier en raison du soulagement lié au fait qu'il n'y a pas eu de confrontation majeure au cours de la nuit", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif des ventes institutionnelles chez UOB Kay Hian à Hong Kong.

"Toutefois, les investisseurs vont rester nerveux en raison des exercices militaires prévus après le départ de Pelosi."

Un trio de décideurs de la Fed a signalé mardi qu'il n'y aurait aucun relâchement dans la campagne de resserrement visant à dompter l'inflation la plus élevée depuis les années 1980, même si cela portera les taux à un niveau qui freinera plus sensiblement l'activité économique.

Deux d'entre eux, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, et Charles Evans, président de la Fed de Chicago, sont largement considérés comme des colombes.

Les traders voient maintenant une chance d'environ 44% que la Fed augmente encore de 75 points de base lors de sa prochaine réunion en septembre.

Les rendements de référence du Trésor à long terme se situaient autour de 2,71 % à Tokyo, non loin du sommet de la nuit de 2,774 % après une hausse de 14 points de base.

Le taux dollar-yen, qui tend à suivre de près les rendements américains, a bondi de 0,3 % à 133,57, prolongeant la hausse de 1,2 % enregistrée mardi.

L'indice du dollar américain, qui évalue la monnaie par rapport au yen et à cinq autres grandes devises, était en hausse de 0,04 % à 106,41, après avoir rebondi de 1 % pendant la nuit après avoir glissé à 105,03, son plus bas niveau depuis près d'un mois.

Les obligations et le yen, valeurs refuges traditionnelles, ont perdu un peu de leur éclat après que la visite de Pelosi à Taïwan n'ait été accueillie jusqu'à présent que par des mots forts et l'annonce d'exercices militaires à distance par Pékin, apaisant les craintes de mesures plus extrêmes.

L'or a légèrement augmenté de 0,13% à 1 762,09 $ l'once, mais après un recul de 0,68% la session précédente.

Pendant ce temps, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique a légèrement augmenté de 0,11 %, aidé par le rallye au Japon, les chasseurs de bonnes affaires étant venus après le déclin de mardi à un plus bas de clôture de deux semaines.

Le CSI 300 de la Chine a également rebondi après une forte baisse qui l'a conduit à un creux intrajournalier de près de deux mois lors de la session précédente. Les gains du Hang Seng de Hong Kong ont été menés par une poussée des valeurs technologiques, avec un indice des actions bondissant de 1,8 %.

L'indice de référence des actions de Taïwan est resté à peu près stable, tandis que les actions australiennes ont baissé de 0,52 %, en voie de rompre une série de six jours de gains.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement augmenté de 0,07 %, après la chute de 0,67 % du S&P 500 pendant la nuit.