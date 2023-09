(Mise à jour des prix à 15 heures ; refonte du paragraphe 4, ajout d'une mise en garde contre une hausse des taux par trois responsables de la Fed dans les paragraphes 1-2, commentaire dans les paragraphes 10-11)

NEW YORK/LONDRES, 22 septembre (Reuters) - Les prix des bons du Trésor ont rebondi mais la jauge des actions mondiales a réduit ses gains vendredi, s'ajoutant aux fortes ventes du début de la semaine, après que trois responsables de la Réserve fédérale ont averti que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires pour s'assurer que l'inflation est maîtrisée.

Les responsables, dans des remarques faites lors d'événements distincts, ont déclaré qu'ils n'étaient pas certains que la lutte contre l'inflation était terminée et ont indiqué que la politique monétaire de la banque centrale américaine resterait probablement stricte plus longtemps qu'on ne l'avait prévu.

Mercredi, la Fed a revu à la hausse ses prévisions concernant le taux de prêt au jour le jour de la banque centrale américaine à 5,1 % pour l'année prochaine, mais a revu à la baisse ses perspectives de croissance économique. Ces prévisions semblent contradictoires, car des taux plus élevés augmentent le coût du crédit, ce qui peut freiner l'économie.

Les deux projections ne concordent pas car si les taux plus élevés se situent en territoire restrictif, comme l'indique la Fed, cela devrait entraîner un ralentissement, a déclaré Marvin Loh, stratège macroéconomique mondial chez State Street à Boston.

"Il est certain que la Fed a voulu faire passer le message que la hausse des taux allait durer plus longtemps et qu'elle a tout misé sur un atterrissage en douceur. Il y a quelques incohérences associées à cela".

La jauge MSCI des performances des actions mondiales, centrée sur les États-Unis, et les actions de Wall Street ont rebondi, tandis que les rendements des bons du Trésor, qui évoluent en sens inverse des prix, se sont repliés. L'obligation de référence à 10 ans s'est éloignée de son plus haut niveau en 16 ans, à plus de 4,5 %, atteint jeudi dernier.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 2,7 points de base pour atteindre 5,121 %.

Signe d'un ralentissement de la croissance, une lecture rapide de l'indice PMI composite de S&P Global a montré que l'activité des entreprises américaines était pratiquement au point mort en septembre, le vaste secteur des services tournant essentiellement au ralenti, à son rythme le plus faible depuis février.

Les rendements des obligations à deux et dix ans sont restés inversés à -68,3 points de base, l'obligation à court terme rapportant plus que l'obligation à long terme. Cette inversion est considérée comme un signe avant-coureur de récession.

"Je ne pense pas que les prévisions de la Fed soient cohérentes avec le résultat le plus probable de l'évolution de l'économie et du retour à la normale", a déclaré Joe LaVorgna, économiste en chef chez SMBC Nikko Securities America à New York.

"Je ne vois pas d'atterrissage en douceur", a-t-il ajouté, citant l'inversion de la courbe de rendement. "La seule façon de s'en sortir sera une récession qui obligera la Fed à réduire ses taux.

L'indice mondial des actions MSCI a gagné 0,14 %, mais l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,31 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,13 %, l'indice S&P 500 de 0,27 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,42 %.

Sur les marchés des devises, le dollar a limité ses gains contre un panier de devises après l'indice PMI flash, mais est resté en hausse de 0,18% à 105,5.

Le yen s'est échangé à 148,385 pour un dollar après avoir chuté fortement plus tôt suite à la décision de la Banque du Japon de maintenir les taux d'intérêt en territoire négatif, suggérant qu'elle n'était pas pressée de mettre fin à son programme de relance massif.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que les inquiétudes concernant l'offre mondiale suite à l'interdiction d'exportation de carburant par la Russie ont contré les craintes concernant la demande, alimentées par des vents contraires macroéconomiques et des taux d'intérêt plus élevés.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1> ont augmenté de 40 cents à 90,03 dollars le baril et le Brent a baissé de 3 cents pour s'établir à 93,27 dollars.

Contrairement à l'économie américaine, l'économie de la zone euro se contractera probablement au troisième trimestre et ne renouera pas avec la croissance de sitôt, selon l'indice flash des directeurs d'achat de HCOB, ce qui a eu un impact sur l'euro et les rendements.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a touché un plus bas de 10 mois avant de rebondir pour s'échanger en hausse de 0,9 % sur les promesses de la Chine de soutenir les entreprises privées. Il est en baisse de 2,8% cette semaine.

Le Nikkei japonais a effacé des pertes de 1% pour s'échanger en baisse de 0,5%.

Les contrats à terme sur les obligations d'État japonaises à dix ans se sont redressés, bien que les rendements au comptant aient peu changé et soient proches de leurs plus hauts niveaux de la décennie, à 0,745 %.

Les investisseurs ont encore digéré une série de décisions politiques prises par les principales banques centrales au cours de la semaine.

Les banques centrales de Suède et de Norvège ont annoncé des hausses de 25 points de base, avec la perspective d'autres hausses à venir.

Cependant, la Banque d'Angleterre, dans une décision partagée, a maintenu ses taux pour la première fois en près de deux ans, faisant tomber la livre sterling à son plus bas niveau depuis six mois, tandis que le franc suisse a fortement chuté après une suspension surprise des taux par la Banque nationale suisse.

"Il y a beaucoup de messages et d'histoires contradictoires, et c'est souvent ce qui se passe aux moments charnières", a déclaré Craig Ebert, économiste principal à la BNZ à Wellington.

Sur les marchés émergents, les obligations indiennes et la roupie ont augmenté après que JPMorgan ait déclaré qu'il ajouterait la dette indienne à son indice des marchés émergents largement suivi, ouvrant la voie à des milliards de dollars d'afflux étrangers.

Le prix de l'or a légèrement augmenté, aidé par un léger recul du dollar et des rendements obligataires.

Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis se sont établis à 1 945,60 dollars l'once, soit une hausse de 0,3 %.