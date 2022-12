Les rendements de la zone euro baissent alors que le président de la Fed annonce des hausses moins importantes.

M. Powell a déclaré que la Fed "ralentissait" le rythme des hausses de taux de trois quarts de point de pourcentage qui prévalait depuis juin, et qu'elle se dirigerait à tâtons vers le taux d'intérêt maximal nécessaire pour ralentir l'inflation jusqu'à l'objectif de 2 % de la Fed.

Les marchés évaluent maintenant un taux terminal des fonds fédéraux de 4,92 % lors de la réunion de mai de l'année prochaine. Avant le discours de M. Powell, les marchés tablaient sur un taux d'intérêt maximal de 5,05 %, selon les données de Refinitiv.

Mohit Kumar, stratège des taux d'intérêt chez Jefferies, a déclaré que l'intervention de Powell mercredi était dovish par rapport à sa dernière conférence de presse post-décision.

"Le marché s'attendait à ce que Powell soit bel et bien un faucon, et il n'a pas été à la hauteur", a déclaré M. Kumar.

L'élément dovish était son point de vue selon lequel les taux finaux seraient "quelque peu" plus élevés que les projections de septembre, alors que le marché considérait que les taux finaux étaient nettement plus élevés que le point de septembre de 4,4 %", a ajouté Kumar.

Le rendement allemand à 10 ans, la référence pour la zone euro, a baissé de 11 points de base (pb) à 1,839 %.

Le rendement à deux ans, qui est plus sensible aux changements des attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 9 pb à 2,05 %.

"Le marché cherche désespérément à fixer le prix d'un pivot et à passer à la prochaine histoire", a déclaré Lyn Graham-Taylor, stratège des taux de Rabobank, ajoutant que le discours de Powell contenait peu d'informations nouvelles.

"Dans l'ensemble, c'était une réaction surdimensionnée", a ajouté Mme Graham-Taylor.

En Europe, les données publiées mercredi ont montré que l'inflation a diminué plus que prévu en novembre, ce qui plaide en faveur d'un ralentissement du resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, doit s'exprimer jeudi, ce qui pourrait fournir de nouveaux indices sur la pensée de la banque centrale avant sa réunion du 15 décembre.

"Alors qu'il est largement admis que la BCE devra passer en territoire restrictif ... les dernières données sur l'inflation ont calmé les appels à une hausse préventive plus importante", ont déclaré les analystes d'ING dans une note de recherche.

Les traders ont légèrement réduit leurs paris sur une hausse de 75 points de base de la BCE en décembre, avec une hausse de 50 points de base entièrement prévue et environ 25 % de chances d'une troisième hausse consécutive de 75 points de base, selon les données de Refinitiv.

La courbe des taux allemands a brièvement atteint sa plus profonde inversion depuis 1992. L'écart entre les rendements des obligations d'État à 2 et 10 ans a chuté à -31 pb et était en dernier lieu à -22 pb, selon les données Refinitiv.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a baissé de 15 pb à 3,74 %, ce qui a entraîné un resserrement de l'écart étroitement surveillé entre les rendements italiens et allemands à 10 ans d'environ 8 pb à 189 pb.