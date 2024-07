Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé pour la deuxième journée ce mardi, les investisseurs anticipant l'annonce de la politique de la Banque centrale européenne de jeudi et les données indiquant un nouveau ralentissement en Allemagne, la plus grande économie d'Europe.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, était en baisse de 3,5 points de base (pb) à 2,437%. Il a baissé de 2,5 points de base lundi.

L'Allemagne

des investisseurs s'est dégradé

plus que prévu en juillet, a déclaré mardi l'institut de recherche économique ZEW, soulignant les inquiétudes concernant la reprise économique en Allemagne.

La baisse du moral des investisseurs a été attribuée à une chute des exportations, à l'incertitude politique et à un manque de clarté quant aux perspectives de la politique de la BCE, a déclaré l'institut ZEW.

La banque centrale annoncera sa politique jeudi de cette semaine et devrait maintenir ses taux d'intérêt, tandis que les perspectives de réductions futures des taux dépendront de l'évolution de l'économie.

"Je pense qu'ils diront qu'ils dépendent des données, ce qui signifie qu'ils peuvent réduire les taux en septembre, mais je ne pense pas qu'ils indiqueront que c'est la voie qu'ils suivront à moins que les données ne le soutiennent", a déclaré Anders Svendsen, analyste en chef chez Nordea.

Le marché des contrats à terme accorde moins de 10 % de chances à un changement lors de la réunion de jeudi et environ 85 % de chances à une réduction d'un quart de point en septembre, selon les données de LSEG.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, sensible à la politique monétaire, a baissé de 4 points de base à 2,752 %, son niveau le plus bas depuis le 21 juin.

LA POLITIQUE LAISSE LES MARCHÉS DANS L'EXPECTATIVE

Les investisseurs ont également continué à évaluer ce que la

tentative d'assassinat

du candidat à la présidence des États-Unis Donald Trump pourrait avoir des répercussions sur les marchés financiers.

Les marchés pariaient sur le fait que les chances de victoire de Trump pourraient être plus grandes et que ses politiques pourraient relancer l'inflation aux États-Unis et augmenter le déficit.

Le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans, qui avait augmenté lundi, a baissé de 5 points de base mardi, annulant la totalité de la hausse de la veille. Il s'est établi à 4,183 % en dernier lieu.

"Il ne semble pas y avoir d'impact durable (de la tentative d'assassinat) sur le marché pour le moment", a déclaré Sophia Oertmann, analyste chez DZ Bank.

"Les marchés avaient déjà augmenté leurs chances d'une victoire de Trump après le débat télévisé. Le marché allait déjà dans cette direction."

La France reste également dans la ligne de mire des investisseurs, avec le président français

Emmanuel Macron

devrait accepter la démission de son gouvernement actuel afin de permettre aux législateurs élus de siéger au parlement lors de sa convocation jeudi.

Le rendement à 10 ans de la France a baissé de 3 points de base à 3,084 %, son niveau le plus bas depuis le 7 juin, le dernier jour de négociation avant que M. Macron ne convoque des élections anticipées le 9 juin.

L'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans s'élevait à 65 points de base, soit environ 15 points de base de plus qu'avant le 9 juin.

Cet écart est une mesure du risque très surveillée et a atteint 85 points de base à la fin du mois de juin, son niveau le plus élevé depuis le pic de la crise de la zone euro en 2012.

"Je ne m'attends pas à ce que l'écart change beaucoup par rapport à son niveau actuel de 65 points de base, car l'incertitude ne disparaîtra pas de sitôt", a déclaré M. Oertmann de la DZ Bank.

"Même si nous obtenons un nouveau gouvernement ou une coopération, il sera difficile pour un nouveau gouvernement de réaliser des réformes importantes", a ajouté M. Oertmann. (Reportage de Samuel Indyk et Amanda Cooper ; Rédaction de Barbara Lewis et Sharon Singleton)