Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé mercredi, s'approchant de leurs récents sommets avant les données sur l'inflation américaine attendues plus tard dans la journée et qui pourraient donner le ton aux marchés dans les semaines à venir.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a baissé de 2 points de base (pb) à 2,62%, juste à côté d'un sommet de quatre mois de 2,679% atteint lundi.

Le mouvement de mercredi a laissé l'indice de référence de la zone euro pratiquement stable sur la semaine jusqu'à présent, quelques jours plus calmes après une augmentation de 24 points de base la semaine précédente.

La semaine dernière, les données économiques, en particulier aux États-Unis, ont provoqué une vente d'obligations d'État des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs estimant que les banques centrales maintiendraient les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix et le rythme implacable des hausses de taux des banques centrales mondiales a pesé sur les prix des obligations dans la plupart des marchés développés.

Les États-Unis resteront au centre de l'attention des marchés mondiaux mercredi avec la publication des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) qui aideront à orienter la politique de la Fed en matière de taux d'intérêt.

Les marchés s'attendent à ce que le chiffre principal en glissement annuel se rapproche de 3 %, ce qui n'est pas très éloigné de l'objectif de 2 % de la Fed, même si les chiffres de l'indice de référence et de l'indice mensuel devraient tempérer l'enthousiasme.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé mercredi, le rendement à 10 ans perdant 3 points de base à 3,95 %.

"Avant un calendrier nord-américain chargé, la liste des événements européens de ce matin est plutôt mince," ont déclaré les analystes d'ING dans une note matinale.

A l'ordre du jour, les données définitives de l'inflation espagnole, qui ont confirmé l'estimation flash précédente que les prix à la consommation espagnols ont augmenté de 1,9% dans les 12 mois à Juin, la plus faible augmentation depuis l'année à Mars 2021.

Un discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, était également sur la liste de surveillance, bien qu'il s'agisse d'un discours sur la stabilité financière qui pourrait avoir peu d'impact sur les attentes en matière de politique monétaire.

Le rendement à 10 ans de l'Italie est resté pratiquement stable sur la semaine jusqu'à présent, diminuant de 4 points de base mercredi à 4,38%, laissant l'écart étroitement surveillé entre les coûts d'emprunt italiens et allemands à 10 ans à 174 points de base, environ son plus grand depuis un mois.

Il n'y a pas eu non plus beaucoup d'excitation à l'extrémité la plus courte de la courbe. Le rendement à deux ans de l'Italie est resté stable à 3,99 % et le rendement à deux ans de l'Allemagne a baissé de 2 points de base à 3,34 %. (Reportage d'Alun John ; Rédaction de Kim Coghill)