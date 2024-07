Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé mardi après avoir augmenté la veille, les investisseurs attendant les développements de la campagne électorale présidentielle américaine et les attentes de stabilité dans la trajectoire d'assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne.

Le président américain Joe Biden a abandonné sa candidature à la réélection dimanche et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris comme candidate du parti pour affronter le républicain Donald Trump.

Les analystes ont déclaré qu'il faudrait des semaines avant de savoir si Mme Harris peut saper les chances de M. Trump de remporter l'élection du 5 novembre.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté lundi, les marchés évaluant l'incertitude entourant la course à la Maison Blanche.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, a perdu 3 points de base (pb) à 2,45 % après avoir augmenté de 2 pb la veille.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a fait allusion à une possible baisse des taux d'intérêt en septembre, soulignant que les nouvelles projections de la BCE sont le facteur "le plus important" pour déterminer si l'inflation se rapproche de l'objectif.

Les marchés monétaires évaluent actuellement à environ 80 % la probabilité d'une baisse des taux en septembre et à autant la probabilité de deux baisses supplémentaires d'ici la fin de l'année...

"Lorsque les réductions de la Fed et de la BCE commenceront à se matérialiser, nous nous attendons à ce que les rendements baissent, mais un taux terminal de la BCE bien ancré signifie que la marge de manœuvre pour des taux plus bas pourrait être limitée dans la zone euro", ont déclaré les analystes d'ING, rappelant que toutes les enquêtes de la BCE auprès des analystes monétaires ont montré un taux terminal de la BCE de 2,25 %.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes à 10 ans - une mesure de la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir la dette italienne - était de 128 points de base après avoir atteint 120 points de base la semaine dernière, un niveau atteint avant que le président français Emmanuel Macron n'appelle à des élections anticipées, ce qui a semé la panique sur les marchés financiers.

La décision de M. Macron a déclenché un séisme politique, offrant à l'extrême droite une chance d'accéder au pouvoir politique et suscitant la crainte qu'un tel gouvernement n'augmente les dépenses budgétaires, menaçant ainsi la viabilité de la dette publique de la France.

Ces craintes se sont apaisées lorsque le résultat du vote a laissé le groupe "Ensemble" de M. Macron chargé de former un nouveau gouvernement sans les partis d'extrême droite et d'extrême gauche.

"Compte tenu de la dynamique positive et de l'allègement de l'offre à venir, nous estimons que les émissions nettes seront proches de zéro jusqu'à la fin de l'année. Les spreads du BTP ont une marge de progression, non seulement par rapport aux Bunds mais aussi par rapport aux OAT", a déclaré Hauke Siemssen, stratégiste taux chez Commerzbank.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et françaises a atteint 55 points de base en début de semaine dernière, son niveau le plus bas depuis octobre 2021.

Les pays périphériques de la zone euro, dont l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, ont vu leur écart de rendement se resserrer alors que la trajectoire de la dette publique de la France suscite de plus en plus d'inquiétudes parmi les acteurs du marché. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition de Mark Heinrich)