Les rendements de la zone euro conservent leurs gains et ne tiennent pas compte des chiffres de remboursement des prêts de la BCE.

Les créanciers européens devraient rembourser 296 milliards d'euros (307,1 milliards de dollars) de prêts pluriannuels de la Banque centrale européenne la semaine prochaine, a déclaré la BCE vendredi.

C'est moins que les quelque 500 milliards d'euros que de nombreux analystes attendaient pour la première fenêtre de remboursement volontaire de l'opération de refinancement à plus long terme ciblée de la BCE (TLTRO) depuis que les conditions ont été modifiées le mois dernier.

Le prix de l'obligation italienne à deux ans a augmenté après l'annonce, le rendement s'établissant à 2,703 % contre 2,724 % auparavant. Un chiffre plus élevé que prévu pour les remboursements aurait pu peser sur les obligations gouvernementales périphériques à court terme de la zone euro, selon les analystes.

Les obligations à plus long terme ont été peu affectées par la nouvelle et le rendement de l'obligation d'État allemande à 10 ans a augmenté de 4,4 points de base à 2,07 %. Le rendement de l'obligation italienne à 10 ans était en hausse de 4 points de base à 3,98 %.

Richard McGuire, responsable de la stratégie des taux chez Rabobank, a déclaré que deux facteurs étaient à l'origine de la hausse des rendements européens jeudi et vendredi : la rhétorique très faucon de la Réserve fédérale américaine et le budget britannique.

Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, a annoncé une série d'augmentations d'impôts et un resserrement des dépenses publiques dans un plan budgétaire jeudi et a déclaré que l'économie était déjà en récession et qu'elle allait se contracter l'année prochaine.

Les rendements des obligations d'État britanniques ont augmenté en conséquence, ce qui, selon M. McGuire, est dû à "la double conséquence du resserrement visible de la ceinture promis - mais retardé - qui a vu le marché spéculer sur le fait que la Banque d'Angleterre doit en faire plus à court terme (pour augmenter les taux)".

Le rendement du gilt britannique à 10 ans était le dernier à 3,27 %, en hausse de 7 points de base, et M. McGuire a déclaré que ce mouvement affectait également les obligations de la zone euro.

Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré jeudi que les taux d'intérêt pourraient devoir atteindre une fourchette de 5 à 5,25 % par rapport au niveau actuel d'un peu moins de 4,00 % pour être "suffisamment restrictifs" pour freiner l'inflation, ce qui a fait grimper les rendements du Trésor américain.

La directrice de la BCE, Christine Lagarde, a maintenu le ton hawkish vendredi, en déclarant que la banque centrale pourrait devoir augmenter les taux d'intérêt au point de freiner la croissance dans sa lutte contre l'inflation galopante.

Ces remarques ont quelque peu sapé l'espoir, qui a soutenu les prix des obligations d'État ce mois-ci, que les banques centrales du monde entier, et particulièrement des États-Unis, approchent de la fin de leurs hausses de taux d'intérêt.

Les gains des prix des obligations plus tôt dans la semaine sur ces espoirs, cependant, signifient que le rendement à 10 ans de l'Italie se dirige toujours vers une baisse hebdomadaire de 20 points de base, sa deuxième baisse consécutive.

Le rendement allemand à 10 ans, la référence pour la zone euro, est en passe de connaître une baisse hebdomadaire d'environ 8 points de base, après avoir enregistré une baisse légèrement plus importante la semaine précédente.

Ce serait la première fois que les rendements italiens ou allemands à 10 ans baissent pendant deux semaines consécutives depuis juillet.

La baisse des rendements italiens étant supérieure à celle des rendements allemands, l'écart entre les rendements des obligations à 10 ans des deux pays s'est resserré à 186,9 points de base en début de séance, soit environ son plus bas niveau depuis juillet.

(1 $ = 0,9638 euros)