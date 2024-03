Les rendements de la zone euro ont légèrement augmenté lundi, au cours d'une semaine riche en données économiques et en réunions de banques centrales de premier plan.

Les analystes se concentreront sur les prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et sur la possibilité que la Banque du Japon mette fin à sa politique monétaire ultra-libre.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, était en hausse de 2 points de base (pb) à 2,46%.

Ils ont bondi la semaine dernière, enregistrant la plus forte hausse depuis juillet 2023, alors que les marchés ont réduit les paris sur les futures réductions de taux de la Banque centrale européenne à la suite de solides données économiques américaines.

Les prix à la production et à la consommation ont fortement augmenté en février, tandis que la croissance de l'emploi s'est accélérée.

Dans la zone euro, les marchés monétaires ont estimé à 84 points de base les réductions de taux de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année, contre 85 points de base vendredi dernier et environ 100 points de base au début de la semaine dernière.

La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi, le marché se concentrant sur la mise à jour des projections économiques et des taux d'intérêt des décideurs politiques.

"Nos économistes américains s'attendent à ce que le président (Jerome) Powell continue de guider vers des réductions cette année et que le point médian pour 2024 reste inchangé, ce qui implique 75 points de base de réductions", a déclaré Citi dans une note de recherche aux clients.

La BoE laissera probablement les investisseurs dans l'expectative quant à la date à laquelle elle commencera à réduire les taux d'intérêt, dans l'attente de signes plus clairs indiquant que les pressions inflationnistes sont en train d'être étouffées.

Un sondage Reuters réalisé en mars a montré que 35 % des économistes s'attendent à ce que la BOJ mette fin aux taux négatifs lors de la réunion qui se termine mardi, ce qui représente une hausse par rapport aux 7 % du mois précédent, mais reste inférieur aux 62 % qui prévoient une telle action lors d'une réunion ultérieure les 25 et 26 avril.

L'impact immédiat du changement de politique de la BoJ sur les taux mondiaux devrait être limité, mais un canal potentiel de retombées futures sera la position longue des banques japonaises sur les bons du Trésor américain, a déclaré Shusuke Yamada, stratège chez BofA Japan.

La hausse des rendements des obligations d'État japonaises (JGB) et la liquidation des obligations d'État américaines (UST) pourraient inciter les banques à rééquilibrer leur position des UST vers les JGB, a-t-il ajouté.

L'attention du marché se porte sur les indices que la Banque du Japon pourrait donner sur le rythme des hausses de taux d'intérêt, car une telle décision pourrait affecter les politiques des principales banques centrales.

Des données économiques clés sont attendues plus tard dans la semaine, notamment les indices des directeurs d'achat de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis. Entre-temps, les instituts de recherche allemands Ifo et ZEW publieront des prévisions économiques et l'indice du moral des investisseurs.

Les prix des obligations italiennes ont légèrement surperformé leurs pairs, avec un rendement à 10 ans stable à 3,70 %.

L'écart entre les rendements italien et allemand à 10 ans - une mesure de la prime de risque demandée par les investisseurs pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro - s'est resserré de 2 points de base pour atteindre 123 points de base. La semaine dernière, il a atteint 115,40 points de base, son niveau le plus bas depuis plus de deux ans.

Les investisseurs observent le resserrement des spreads sur les marchés obligataires, car ils mettent de côté les inquiétudes concernant le déficit budgétaire de l'Italie et estiment qu'une économie résiliente permettra de contrôler le ratio critique dette/PIB.

Le déficit budgétaire de l'Italie a été bien plus élevé que prévu l'année dernière, mais le ratio de la dette publique a baissé grâce à une forte inflation et à une croissance économique plus forte que prévu. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition de Bernadette Baum et Chizu Nomiyama) ;))