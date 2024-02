Les obligations d'État de la zone euro se sont stabilisées lundi, l'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans étant le plus faible depuis mars 2022, les investisseurs s'attachant à obtenir des rendements plus élevés dans un contexte d'anticipations croissantes de baisse des taux d'intérêt.

Les obligations italiennes sont bien soutenues, étant donné qu'elles offrent des rendements plus attrayants que les autres obligations de la zone euro, tandis que les investisseurs ne voient pas de menaces significatives pour l'environnement macroéconomique et politique italien à très court terme.

"Jusqu'à présent, une croissance supérieure à la moyenne s'est produite sans entraîner une inflation supérieure à la moyenne, car l'offre s'est développée, en particulier l'offre de main-d'œuvre", a déclaré Citi dans une note aux clients, faisant référence aux pays du sud de l'Europe.

"Nous découvrons de nouvelles forces qui laissent présager une croissance durablement plus élevée, même en Italie", ajoute l'agence.

L'écart entre les rendements des obligations d'État italiennes et allemandes à 10 ans - une mesure de la prime demandée par les investisseurs pour détenir des obligations de pays très endettés - était de 148,70 points de base, après avoir atteint 145,50 points de base, son plus bas niveau depuis mars 2022.

Les stratèges de la Deutsche Bank ont affirmé que l'appétit pour le risque était le principal moteur du récent resserrement des écarts, et que les écarts de rendement de l'Europe du Sud n'étaient pas très élevés par rapport à d'autres actifs à risque.

L'écart entre l'Italie et l'Allemagne s'est resserré en janvier, mais cela était dû au fait que les investisseurs réduisaient leurs paris sur les baisses de taux.

Les prix des obligations des pays très endettés ont bénéficié des attentes d'assouplissement monétaire et d'une réduction très progressive des réinvestissements du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) annoncés en décembre.

Le rendement de référence du Bund de la zone euro était en hausse de 1 pb à 2,41 %, toujours à proximité du plus haut de 2 mois et demi atteint vendredi à 2,422 %, lorsque les marchés ont réduit les paris sur les futures baisses de taux.

Les marchés américains étant fermés lundi pour le Presidents' Day, les investisseurs attendent avec impatience les données négociées sur les salaires, les comptes rendus des réunions de politique générale de la Banque centrale européenne et les données sur les directeurs d'achat plus tard dans la semaine.

"Nous nous attendons à ce qu'ils (les comptes rendus de la réunion de politique de la BCE) réitèrent que la discussion sur la baisse des taux était prématurée, mais que les données, en particulier l'évolution des salaires, décideront du calendrier", a déclaré Michel Martinez, économiste en chef pour l'euro à la Société Générale.

"Sur la base du tableau de bord des salaires de la BCE, qui prévoit une croissance résiliente des salaires cette année, les risques de hausse de l'inflation des services ne peuvent être écartés", a-t-il ajouté, estimant qu'une première baisse des taux n'interviendrait qu'après l'été.

Les marchés monétaires ont réduit leurs attentes en matière d'assouplissement monétaire de la BCE après la publication de données économiques solides et les responsables de la fixation des taux des deux côtés de l'Atlantique ont averti que les banques centrales devaient être prudentes dans l'assouplissement de leur politique monétaire.

Le marché des produits dérivés a montré que les traders s'attendent à 104 points de base de réduction des taux de la BCE en 2024, contre 120 points de base le 13 février avant les données sur l'inflation de gros aux États-Unis et contre 150 points de base plus tôt ce mois-ci.

Les analystes ont déclaré que la fixation du prix des réductions était peut-être allée assez loin, mais qu'en même temps, il n'y avait pas de véritable catalyseur pour faire pencher la balance dans l'autre sens.

Le prix des bons du Trésor américain a chuté vendredi, poussant les rendements à la hausse et entraînant les obligations de la zone euro après que les données économiques aient incité les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes concernant le calendrier d'une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition d'Ed Osmond et Mark Potter) ;))