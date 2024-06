Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté vendredi, les investisseurs se demandant si la Banque du Japon (BOJ) annoncera une réduction de ses achats d'obligations la semaine prochaine.

Les rendements ont chuté de plus de 10 ans cette semaine, suivant la baisse des rendements du Trésor américain.

La demande ferme lors d'une vente aux enchères de JGB à 30 ans jeudi a renforcé la pression à la baisse sur les rendements, mais le marché a rompu la tendance vendredi, avec des rendements en hausse sur l'ensemble de la courbe.

Le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base (pb) pour atteindre 0,98 %, tandis que les contrats à terme à 10 ans ont baissé de 0,28 yen pour atteindre 143,87 yens.

Le rendement à deux ans, qui est plus sensible aux attentes en matière de politique monétaire, a également augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 0,355 %.

Le mouvement de hausse est apparu comme un rebond après une baisse significative lors de la session précédente, les investisseurs restant prudents avant la réunion de la BOJ les 13 et 14 juin, a déclaré Yurie Suzuki, analyste de marché chez Mizuho Securities.

"Ce n'est pas comme si les attentes du marché concernant la politique de la BOJ, telles que les hausses de taux supplémentaires à l'avenir, avaient diminué, donc je pense que c'est lié à la vente", a-t-elle ajouté.

Les rendements évoluent à l'inverse des prix des obligations, augmentant à mesure que les obligations sont vendues et que les prix baissent.

De nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale entame une véritable réduction des achats d'obligations lors de sa réunion de juin, à la suite d'une réduction inattendue d'une partie des montants offerts par la BOJ le 13 mai et d'un virage hawkish dans les commentaires des décideurs politiques.

On s'attend également de plus en plus à une nouvelle hausse des taux dès le mois de juillet.

La BOJ a laissé son offre inchangée lors d'une opération d'achat d'obligations dans la matinée en Asie, bien que les analystes aient déclaré que cela avait peu d'effet sur les mouvements du marché d'aujourd'hui.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 0,57%.

Le rendement à 20 ans a augmenté de 2,5 points de base à 1,78 %, tandis que le rendement à 30 ans a augmenté de 1,5 point de base à 2,1 %. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Varun H K)