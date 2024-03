Les obligations d'État japonaises (JGB) ont évolué dans une fourchette étroite mercredi, avec des rendements en baisse, les investisseurs ayant digéré les commentaires d'un responsable de la BOJ et les résultats favorables d'une vente d'obligations à 40 ans.

Le rendement des JGB à 10 ans a baissé de 0,5 point de base (pb) à 0,730%.

Les baisses les plus importantes des rendements, qui évoluent inversement aux prix des obligations, ont été observées sur la partie super longue après une vente aux enchères d'obligations à 40 ans qui a connu une forte demande.

Le ratio "bid-to-cover" - une mesure de la demande lors des adjudications - était de 2,49, le plus élevé depuis septembre. Un chiffre plus élevé indique une demande plus forte.

Le rendement des JGB à 40 ans a baissé de 1,5 point de base pour atteindre 2,065%.

Le rendement du JGB à 20 ans et le rendement du JGB à 30 ans ont tous deux baissé de 1 pb pour atteindre leur plus bas niveau en une semaine, s'établissant respectivement à 1,495 % et 1,800 %.

Par ailleurs, Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la BOJ, s'est exprimé mercredi, déclarant que la banque centrale devait procéder lentement mais sûrement à la normalisation de sa politique monétaire. Bien que le marché ait été en alerte pour des commentaires hawkish, Tamura n'a pas mentionné de futures hausses de taux d'intérêt.

La sortie des taux d'intérêt négatifs de la Banque du Japon étant acquise, les investisseurs sont à la recherche d'indices supplémentaires sur la date et l'ampleur d'une éventuelle nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Des éclaircissements sur les futures hausses de taux pourraient être apportés lorsque la BOJ publiera ses projections économiques trimestrielles lors de sa réunion d'avril, a déclaré Ryutaro Kimura, stratège en matière de revenus fixes chez AXA Investment Managers.

Les résultats du deuxième atelier d'examen de la politique monétaire de la banque en mai et les nouvelles concernant les négociations salariales retiendront également l'attention.

Le marché est resté relativement calme à la suite de la réunion de politique monétaire de la BOJ la semaine dernière.

Les mouvements récents du marché obligataire peuvent être influencés par des flux saisonniers alors que l'année fiscale japonaise touche à sa fin, a déclaré Kimura.

"Il faudra peut-être encore un peu de temps pour évaluer correctement l'impact de la suppression de la politique des taux d'intérêt négatifs.

À court terme, le rendement à cinq ans a baissé de 1 point de base pour atteindre 0,365 %.

Le rendement du JGB à deux ans n'a pas été négocié à partir de 0515 GMT. (Rapport de Brigid Riley)