Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté vendredi, le marché réagissant à la faible demande lors d'une vente aux enchères d'obligations à cinq ans et digérant les nouveaux commentaires de la Banque du Japon (BOJ).

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base (pb) à 0,720%.

L'adjudication du Ministère des Finances pour les obligations à cinq ans a connu des ventes "passables à un peu faibles", a déclaré Keisuke Tsuruta, stratège des revenus fixes chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Le ratio de couverture lors de l'adjudication était de 3,44, en baisse par rapport à 3,79 le mois dernier, et le plus bas depuis juillet, ce qui suggère une demande plus faible.

Les participants au marché s'attendant à ce que la BOJ mette fin aux taux d'intérêt négatifs dès le mois de mars, un rendement d'environ "0,3 % pour les obligations à cinq ans a été considéré comme un peu insuffisant", a déclaré M. Tsuruta.

Les rendements évoluent inversement aux prix des obligations.

Le rendement à cinq ans était de 0,310 % dans la matinée en Asie, avant de remonter de 2 points de base à 0,320 % après les résultats de l'adjudication.

Le rendement des JGB à deux ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 0,110 %.

Les rendements des JGB ont légèrement baissé jeudi, le rendement à 10 ans ayant chuté jusqu'à 0,695% à un moment donné, après que le gouverneur adjoint de la BOJ, Shinichi Uchida, ait déclaré que la banque éviterait d'augmenter rapidement les taux d'intérêt lorsqu'elle réduirait le soutien monétaire.

Il semble qu'il y ait eu un certain dénouement sur le marché des JGB vendredi, a ajouté Tsuruta.

S'exprimant devant le parlement japonais vendredi, le directeur de la BOJ, Kazuo Ueda, a fait écho au point de vue de son collègue, déclarant qu'il y avait de fortes chances que les conditions d'argent facile persistent pendant un certain temps, même si la banque centrale abandonnait les taux d'intérêt négatifs.

Les rendements japonais ont également été soutenus par leurs homologues américains, qui ont augmenté au cours de la nuit avant la publication de données clés sur l'inflation.

Sur le segment super long, le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 1,500 %, tandis que le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 1,785 %.

La BOJ a annoncé vendredi qu'elle achèterait pour 3 000 milliards de yens (20 milliards de dollars) de JGB les 13 et 14 février. (1 $ = 149,4000 yens) (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)