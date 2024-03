Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé jeudi, suivant la baisse des obligations américaines dans la nuit, alors que les traders tentent de déterminer dans quel délai la Banque du Japon pourrait relever ses taux d'intérêt.

Le rendement du JGB à 10 ans a chuté de 1,5 point de base (pb) à 0,700% à 0500 GMT, le niveau le plus bas depuis le 6 mars.

Les rendements à cinq ans ont également diminué du même montant à 0,345%, un niveau qui n'a pas été vu depuis le 29 février.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans se sont maintenus à environ 4,2 % jeudi, après avoir chuté à 4,182 % dans la nuit, pour la première fois depuis le 13 mars.

À partir de la semaine prochaine, les rendements japonais sont susceptibles d'augmenter car le Japon commence une nouvelle année fiscale, a déclaré Naomi Muguruma, économiste de marché senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Il y aura de nouvelles émissions de JGB et probablement une reprise des émissions d'obligations d'entreprises, il y aura donc une pression de l'offre qui poussera les rendements des JGB à la hausse", a-t-elle déclaré.

Si l'on ajoute à cela les spéculations du marché selon lesquelles la BOJ pourrait procéder à de nouvelles hausses de taux plus rapidement que prévu, le rendement à 10 ans pourrait atteindre 0,9 % au cours du prochain trimestre, a ajouté Mme Muguruma.

Le procès-verbal de la réunion de la BOJ de la semaine dernière - au cours de laquelle la banque centrale a mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs en procédant à sa première hausse depuis 2007 - a montré que certains membres du conseil d'administration considéraient qu'il était nécessaire d'aller lentement dans la normalisation de la politique.

Le rendement du JGB à deux ans, qui est plus sensible aux attentes en matière de politique monétaire, est resté stable à 0,19 %, restant proche du plus haut de près de 13 ans de 0,205 % atteint vendredi.

Cependant, les rendements des JGB à très long terme ont chuté, le rendement à 20 ans perdant 3 points de base à 1,450 % et les rendements à 30 ans perdant 2,5 points de base à 1,755 %, les deux étant les plus bas depuis le 6 mars.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans ont augmenté de 0,14 yen pour atteindre 145,88. Les rendements obligataires baissent lorsque les prix augmentent. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction d'Eileen Soreng)