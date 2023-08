Les rendements des obligations du Trésor américain à plus long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois, tandis que les actions américaines ont lutté pour se stabiliser dans un marché agité, les investisseurs considérant les perspectives de taux d'intérêt élevés à plus long terme et une économie chinoise en difficulté.

Les rendements de référence à 10 ans ont atteint 4,312 % dans les échanges jeudi et ont testé les 4,338 % d'octobre, et une poussée au-delà entraînerait les rendements les plus élevés depuis 2007.

Un flux constant de données économiques plus fortes que prévu, associé au compte rendu de la réunion de mercredi suggérant que les responsables de la Réserve fédérale se concentrent toujours sur la maîtrise de l'inflation, a fait grimper les rendements tout en freinant les actions et d'autres marchés.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed sur la fixation des taux, publié mercredi, a montré que les décideurs politiques étaient divisés sur la nécessité d'augmenter encore les taux, certains citant le risque pour l'économie de pousser les hausses trop loin, mais la plupart notant que l'inflation restait une priorité.

"Nous lisons dans les minutes de la Fed que les responsables sont nerveux au sujet de l'impact cumulatif inconnu du resserrement de la politique monétaire à ce jour. Le resserrement des conditions de crédit finira par freiner l'activité économique et les marchés sont agités par l'incertitude", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.

Jeudi, le département du travail américain a indiqué que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage avait diminué au cours de la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail reste tendu et que le projet de la Fed visant à refroidir l'économie se poursuit.

"En bref, le marché de l'emploi est toujours fort, mais beaucoup plus équilibré que lors des graves pénuries de main-d'œuvre au début de la reprise après la pandémie", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

Ce rapport fait suite à plusieurs rapports publiés plus tôt dans la semaine qui ont dépassé les attentes des économistes, notamment les ventes au détail aux États-Unis, qui ont tous suggéré que la Fed pourrait être amenée à maintenir des taux plus élevés plus longtemps.

Wall Street a connu des résultats mitigés au cours de la première moitié de la journée, avant de s'enfoncer dans la crise, dans un contexte économique incertain. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,25 % et l'indice S&P 500 0,11 %. Le Nasdaq Composite a perdu 0,3 %.

L'indice mondial MSCI était en baisse de 0,34 % jeudi, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 6 juillet.

Sur les marchés des devises, l'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté relativement stable, augmentant de 0,03% à 103,405.

LA CHINE EN DIFFICULTÉ

Contrairement aux signes de vigueur persistante de l'économie américaine, la Chine a également attiré l'attention des investisseurs, les données et les turbulences dans le secteur immobilier ayant dressé un tableau sombre de la reprise post-pandémique du pays.

Le dernier événement en date est l'annonce par le gestionnaire d'actifs en difficulté Zhongzhi Enterprise Group qu'il va procéder à une restructuration de sa dette, un nouveau signe de l'agitation qui règne dans le secteur bancaire parallèle chinois, d'une valeur de 3 000 milliards de dollars.

Toutefois, les récentes mesures prises par la banque centrale chinoise pour maintenir un niveau raisonnable de liquidités et une politique "précise et énergique" de soutien à l'économie ont contribué à stimuler certains marchés, notamment celui du pétrole, qui avait enregistré des baisses considérables au cours des derniers jours en raison des craintes d'une réduction de la demande chinoise.

Le pétrole Brent était en hausse de 1,02 % à 84,3 dollars le baril. Le pétrole brut américain a fait un bond de 1,37 % à 80,47 dollars le baril.