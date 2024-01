Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté le premier jour de négociation de l'année 2024, mais sont restés à proximité de leurs plus bas niveaux plurimensuels, alors que les marchés monétaires ont escompté environ 160 points de base de réduction des taux directeurs cette année.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour la zone euro, a chuté de 55 points de base en 2023 - la plus forte baisse depuis 2014 - avec la quasi-totalité de la baisse en novembre et décembre alors que l'inflation a ralenti plus que prévu et que la Banque centrale européenne a signalé que son cycle de relèvement des taux était proche de la fin.

Les opérateurs obligataires ont mentionné des mouvements exceptionnels basés sur une liquidité réduite au cours des dernières semaines de décembre, lorsque le rendement du Bund a chuté en dessous de 2 % avant de se retourner brusquement au-dessus de ce seuil.

Les rendements réels allemands sont tombés en territoire négatif à la fin du mois de décembre pour la première fois depuis le mois d'août, avant d'atteindre -0,075 %, leur niveau le plus bas depuis le 1er juin.

Leur dernier niveau était de 0,051 % mardi.

"Nous considérons que les rendements réels négatifs du Bund à 10 ans sont ambitieux avec des réductions agressives de la BCE, a déclaré Hauke Siemssen, stratège taux chez Commerzbank.

Le rendement du Bund a augmenté de 5 points de base à 2,082%. La semaine dernière, il a atteint 1,896 %, son niveau le plus bas depuis plus d'un an.

Les contrats à terme de décembre 2023 sur le taux à court terme de l'euro de la BCE (ESTR) étaient à 2,28%, impliquant des attentes pour un taux de dépôt à 2,38% d'ici la fin de l'année et 162 points de base de réductions par rapport à 165 points de base à la fin de la semaine dernière.

Robert Holzmann, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a récemment déclaré qu'il était trop tôt pour parler d'une baisse des coûts d'emprunt, et qu'une telle mesure en 2024 est loin d'être certaine, tandis que la responsable politique Isabel Schnabel a déclaré que la BCE avait encore du chemin à parcourir avant de ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

M. Siemssen, de la Commerzbank, a mentionné les implications en matière d'approvisionnement, qui pourraient exercer une pression à la baisse sur les prix des obligations cette semaine.

"Le volume des ventes aux enchères d'obligations d'État de la zone euro semble reprendre, ce qui laisse présager un pipeline de syndication chargé et à forte intensité de duration. Les prix des obligations évoluent à l'inverse des rendements.

L'attention des investisseurs se portera rapidement sur les données relatives à l'inflation dans la zone euro, les chiffres allemands de jeudi donnant le ton aux marchés financiers.

Les analystes s'attendent à ce que les pressions sur les prix en Allemagne restent élevées au début de l'année, car une réduction temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée pour les services gastronomiques a expiré et les taxes sur le CO2 ont augmenté, mais ils n'ont pas exclu des surprises à la baisse.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 5 points de base pour atteindre 3,76 %. La semaine dernière, il a atteint 3,468 %, son niveau le plus bas depuis août 2022.

L'écart entre les rendements des obligations italiennes et allemandes à 10 ans était de 166 points de base après avoir récemment atteint un plus bas de 6 mois de 154,10 points de base.

Une réduction plus lente que prévu des réinvestissements du Programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP), un pacte de stabilité de l'Union européenne accordant plus de temps pour réduire la dette publique et des attentes de réductions agressives des taux, ont soutenu la demande d'obligations d'État italiennes. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition de Bernadette Baum) ;))