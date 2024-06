Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont chuté mardi, la faiblesse des données économiques et la chute des prix du pétrole ayant incité les investisseurs à augmenter leurs paris sur de futures baisses de taux de la Banque centrale européenne.

Les marchés attendent les données sur l'emploi américain plus tard dans la session après que les chiffres économiques aient montré lundi que l'activité manufacturière américaine a ralenti pour un deuxième mois consécutif en mai, les dernières indications qu'un ralentissement économique progressif est en train de s'installer.

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté plus que prévu en mai, selon des données publiées mardi.

Les prix du pétrole ont baissé jusqu'à 1% dans les échanges asiatiques, prolongeant les pertes de la session précédente.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence du bloc, était en baisse de 5 points de base (pb) à 2,54%, après avoir chuté de 6,5 pb le jour précédent dans sa plus grande baisse quotidienne depuis le 15 mai.

"Avec seulement 35 points de base escomptés jusqu'à la fin de l'année après la réduction potentielle des taux de la BCE cette semaine et la baisse des prix du pétrole qui ravive les espoirs de désinflation, la dynamique semble vouloir se poursuivre", a déclaré Christoph Rieger, responsable de la stratégie des taux à la Commerzbank.

Les investisseurs considèrent comme acquise une baisse des taux de la BCE de 25 points de base jeudi, mais sont incertains quant aux perspectives.

Les marchés monétaires évaluent à 63 points de base l'assouplissement monétaire de la BCE en 2024 - contre moins de 55 points de base lundi - ce qui implique deux baisses de taux et un peu plus de 50 % de chances d'une troisième mesure d'ici la fin de l'année.

"Pourtant, il semble que les marchés soient fortement influencés par les données américaines lorsqu'ils décident du nombre de réductions de la BCE à attendre cette année", ont déclaré les stratèges de taux chez ING, après avoir signalé que la corrélation entre les rendements du Trésor américain et des Bunds augmentait à nouveau.

L'écart entre les rendements américains et allemands à 10 ans - un indicateur des attentes de divergence de politique monétaire entre la Réserve fédérale américaine et la BCE - a atteint un nouveau plus bas de 2 mois et demi à 180,01 points de base et était à 183,8 points de base, soit 3 points de base de plus que la veille.

L'écart entre les rendements des obligations d'État françaises et allemandes à 10 ans était encore d'environ 48 points de base après que Standard & Poor's a abaissé la note de la dette souveraine de la France vendredi, une décision que les acteurs du marché avaient largement anticipée.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a baissé de 4 points de base à 4,015% après avoir baissé de 9 points de base, sa plus forte baisse quotidienne depuis le 15 mai.

"Les BTP restent cependant globalement résistants, défiant des vents contraires plus fondamentaux alors que le PMI manufacturier a continué à chuter, portant la différence avec l'Espagne à un niveau record", a ajouté M. Rieger de Commerzbank.

L'activité manufacturière s'est contractée en Italie au rythme le plus élevé de l'année, et a progressé au rythme le plus rapide depuis plus de deux ans en Espagne.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes, une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations italiennes, était de 130 points de base.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 3 points de base à 3,00 %. (Rapport de Stefano Rebaudo ; Rédaction de Mark Potter)