Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement augmenté lundi, les craintes d'une escalade militaire immédiate au Moyen-Orient s'estompant et les investisseurs se concentrant sur les risques d'inflation et la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Téhéran a déclaré la semaine dernière qu'il n'avait pas l'intention de riposter à une attaque israélienne, une réponse qui semble avoir pour but d'éviter une guerre régionale.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, étaient en hausse de 1,5 point de base (pb) à 2,51% après avoir atteint 2,523%, leur plus haut niveau depuis la fin du mois de novembre.

Les marchés monétaires ont escompté 72 points de base d'assouplissement monétaire de la BCE en 2024, ce qui implique deux baisses de taux de 25 points de base et 88 % de chances d'une troisième mesure d'ici la fin de l'année.

L'écart entre les rendements des Bunds et les rendements américains à 10 ans - un indicateur de la divergence des politiques monétaires entre les États-Unis et la zone euro - était de 213 points de base. Il a atteint la semaine dernière 220,9 points de base, son niveau le plus élevé depuis novembre 2019.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensible aux variations des taux directeurs, était en hausse à 3,01%.

Le rendement des emprunts d'État italiens à 10 ans, référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 0,5 point de base à 3,91%. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Rédaction de Toby Chopra)