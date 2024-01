Les rendements des obligations d'État japonaises à très long terme (JGB) ont continué à baisser mardi après que la Banque du Japon (BOJ) a maintenu une politique monétaire ultra-légère, une décision largement attendue.

Lors d'une réunion de deux jours qui s'est achevée plus tôt dans la journée, la BOJ a laissé inchangé son objectif de taux à court terme à -0,1 % et celui du rendement des obligations à 10 ans autour de 0 %.

Les attentes d'un changement de politique en janvier avaient diminué après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé l'ouest du Japon le jour du Nouvel An.

Le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 4 points de base (pb) à 1,410% et le rendement du JGB à 30 ans a baissé de 4,5 pb à 1,720%. Le rendement du JGB à 40 ans a baissé de 4,5 points de base à 1,985 %.

"Les investisseurs ont racheté des obligations à très long terme, qui sont devenues bon marché après que leurs rendements aient fortement augmenté au cours des dernières sessions", a déclaré Tadashi Matsukawa, responsable des investissements à revenu fixe chez PineBridge Investments Japan.

L'écart entre les JGB à 10 ans et à 30 ans était de 108 points de base, le plus élevé depuis janvier de l'année dernière. En comparaison, l'écart entre les rendements du Trésor américain à 10 ans et à 30 ans est de 22 points de base.

À l'avenir, les rendements pourraient encore baisser. La moyenne des actions japonaises de référence Nikkei ayant atteint son plus haut niveau depuis 34 ans, les investisseurs pourraient commencer à rééquilibrer leurs portefeuilles en vendant des actions et en achetant des JGB, selon les stratèges.

Matsukawa s'attend à ce que la BOJ mette fin à sa politique de taux négatifs en avril, car la tendance à l'augmentation des salaires deviendra plus claire d'ici là.

"Ce moment serait la dernière chance pour la BOJ de le faire avant que la Réserve fédérale américaine ne commence à réduire ses taux", a déclaré Matsukawa.

Le rendement du JGB à 10 ans est resté inchangé par rapport au début des échanges à 0,64%.

La banque centrale japonaise a également maintenu ses prévisions, en vertu desquelles elle s'engage à accroître l'offre monétaire pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Rashmi Aich et Subhranshu Sahu)