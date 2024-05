Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté mercredi pour atteindre de nouveaux records pluriannuels, les investisseurs restant prudents quant à un nouveau resserrement de la Banque du Japon (BOJ), un membre du conseil de la banque centrale ayant déclaré qu'elle pourrait relever ses taux si les fortes baisses du yen affectaient l'inflation.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 3,5 points de base (pb) pour atteindre 1,070%, son plus haut niveau depuis décembre 2011.

Le rendement du JGB à deux ans, qui tend à être plus sensible aux attentes en matière de politique monétaire, a augmenté de 2 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis 15 ans, à savoir 0,365 %.

Le marché a prêté une attention particulière au yen, qui a de nouveau reculé malgré les interventions présumées de Tokyo à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai.

"En plus de mettre le marché en alerte pour les interventions de change, la faiblesse du yen augmente les attentes pour les ajustements de la politique de la BOJ, avec de nombreux investisseurs qui envisagent juillet pour une nouvelle augmentation, a déclaré Katsutoshi Inadome, un stratège senior chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Les rendements des JGB ont régulièrement augmenté pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus d'une décennie au cours des dernières semaines, après que la BOJ ait abandonné ses signaux hawkish et ait réduit de manière inattendue son offre d'achat d'obligations au début de ce mois.

Cette réduction a conduit de nombreux acteurs du marché à penser que la banque centrale cherche à ralentir la dépréciation du yen et a suscité des attentes d'une réduction complète des achats d'obligations de la BOJ lors de sa réunion de juin.

Seiji Adachi, membre du conseil d'administration de la BOJ, a déclaré mercredi que la banque centrale pourrait augmenter les taux d'intérêt si les fortes baisses du yen stimulent l'inflation ou si la perception des prix futurs par le public évolue plus que prévu.

Les rendements des JGB ont également été stimulés par leurs homologues américains, qui ont atteint des sommets de plusieurs semaines au cours de la nuit.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 0,620 %, son plus haut niveau depuis février 2011.

Le rendement du JGB à 20 ans a bondi de 3,5 points de base pour atteindre 1,890 %, un niveau atteint pour la dernière fois en juillet 2011.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 4 points de base pour atteindre un pic de 13 ans à 2,225 %.