Les rendements des obligations d'État japonaises ont augmenté vendredi, clôturant en douceur l'année la plus volatile depuis la crise financière mondiale, mais les rendements ne devraient être que légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient au début.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 3,5 points de base (pb) à 0,62% à 0613 GMT, suivant un rebond dans la nuit des rendements du Trésor américain à partir des plus bas de cinq mois atteints sur les paris croissants d'un pivot de la Réserve fédérale vers des réductions de taux au début de l'année prochaine.

Le rendement de référence du Japon a oscillé entre 0,24% en mars et 0,97% en novembre, un sommet de la décennie, au cours d'une année ponctuée par de fortes fluctuations des paris sur la date à laquelle la Banque du Japon (BOJ) commencera à réduire ses mesures de relance. La fourchette de 73 points de base est la plus large depuis la fourchette de 74 points de base en 2008.

Sur l'ensemble de l'année, le rendement japonais à 10 ans devrait toutefois finir par augmenter de 21 points de base, ce qui est nettement inférieur à l'augmentation de 34 points de base enregistrée l'année précédente. Il s'agirait néanmoins d'une quatrième progression annuelle, alors que le Japon sort de la déflation et que la porte de sortie des mesures de relance monétaire se profile de plus en plus à l'horizon.

Bien que les paris sur la fin des taux d'intérêt négatifs dès la réunion de janvier se soient amenuisés en raison de la persistance des messages pessimistes de la banque centrale, de nombreux analystes et investisseurs s'attendent à un changement de politique d'ici le mois d'avril.

"La principale raison pour laquelle la BOJ évite actuellement de prendre des mesures décisives sur le calendrier de la levée des taux négatifs est moins due à l'économie japonaise et aux conditions salariales qu'à l'incertitude entourant l'économie américaine et la conduite de la politique monétaire", a écrit dans un rapport Naka Matsuzawa, stratégiste macroéconomique en chef pour le Japon chez Nomura Securities.

"Il se pourrait que la BOJ soit découragée par le soudain virage dovish du FOMC (Federal Open Market Committee) de décembre et par l'empressement des participants au marché à évaluer des réductions de taux allant au-delà de ce message."