Les rendements des obligations d'État japonaises à très long terme ont inversé les baisses initiales pour atteindre leurs plus hauts niveaux de la décennie jeudi, après qu'une vente aux enchères de titres à 30 ans ait connu la plus faible demande depuis plus de quatre ans.

Les rendements japonais avaient commencé la séance en suivant le recul des rendements du Trésor américain, mais la faible demande lors de la vente a inversé le sentiment.

"Le résultat de l'adjudication montre que les investisseurs finaux sont prudents quant à l'achat d'obligations à ce moment-là", a déclaré Naomi Muguruma, économiste de marché senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"La raison en est la récente volatilité du marché", a-t-elle ajouté. "Il est trop tôt pour dire que les rendements américains se sont stabilisés, donc si vous êtes un acheteur de dip, vous voudrez probablement ignorer cette vente aux enchères et voir comment le marché évolue.

La vente aux enchères, très surveillée, a produit la queue la plus longue - une mesure de la demande qui soustrait le prix moyen et le prix limite - depuis juin 2019 à 0,50 yen.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 1,5 pb à 1,830% à 0423 GMT, le plus élevé depuis septembre 2013, inversant une baisse antérieure à 1,795%.

Le rendement à 20 ans a augmenté de la même marge à 1,59%, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis décembre 2013, après avoir glissé plus tôt à 1,56%.

Le rendement de référence du JGB à 10 ans a également atténué les baisses sur le résultat, et était en dernier lieu 0,5 pb plus bas à 0,80 %, contre un niveau aussi bas que 0,79 % plus tôt. Il avait atteint son plus haut niveau depuis août 2013 à 0,805% mercredi.

Le rendement du JGB à cinq ans était en baisse de 1,5 pb à 0,325%. Le billet à deux ans n'a pas encore été négocié. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Sonia Cheema)