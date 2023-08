Les rendements des obligations d'État japonaises à très long terme ont atteint des sommets plurimensuels vendredi, suivant les rendements américains, mais ont ensuite baissé en raison de la demande de valeurs refuges et de la recherche d'aubaines par les investisseurs locaux.

Au cours de la nuit, une tendance similaire a été observée pour les bons du Trésor américain, les rendements à long terme ayant augmenté pour atteindre des niveaux proches de ceux de la décennie, attirant la demande malgré les craintes de taux plus élevés pour longtemps dans la plus grande économie du monde.

Les rendements des JGB ont augmenté à la suite d'une vente aux enchères d'obligations à 20 ans en demi-teinte jeudi. Cependant, les investisseurs ont acheté les obligations alors que les rendements augmentaient vendredi, avec des inquiétudes croissantes sur les risques économiques mondiaux après des données médiocres en provenance de Chine.

Le rendement à 30 ans était de 1,640 % après avoir atteint 1,675 % plus tôt dans la journée, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis octobre 2022.

Les inquiétudes concernant l'économie mondiale et la liquidation des actions japonaises conduisent à l'achat d'obligations comme valeur refuge, a déclaré Naomi Muguruma, économiste de marché senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Nous savons tous que l'économie américaine semble très résistante, mais il ne s'agit que des États-Unis.

Le rendement du JGB à 10 ans a baissé de 1,5 point de base (pb) à 0,635%, en baisse par rapport au plus haut de deux semaines atteint la veille.

Le rendement à 20 ans a augmenté jusqu'à 1,38 %, son plus haut niveau depuis le 18 janvier, avant de retomber à 1,355 %.

Une vente aux enchères de ce type d'obligations, organisée jeudi, a provoqué des remous après qu'une demande extrêmement faible a surpris les investisseurs et poussé le rendement à son plus haut niveau depuis six mois.

"Les investisseurs nationaux attendent une chance d'acheter sur les creux, et cela leur a donné cette opportunité", a déclaré Muguruma.

Les données de l'IPC domestique ont révélé que l'inflation japonaise a ralenti à 3,1 %, ce qui correspond aux attentes du marché.

La partie courte a également connu une certaine action, le rendement du JGB à cinq ans ayant baissé de 0,5 point de base à 0,215% par rapport à un plus haut de cinq mois de 0,225%.

Le rendement du JGB à deux ans a atteint 0,025 %, son plus haut niveau depuis le 18 janvier, avant de redescendre à 0,02 %. (Reportage de Brigid Riley et Kevin Buckland ; Rédaction de Vidya Ranganathan et Sohini Goswami)