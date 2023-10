Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans lundi, ce qui a incité la banque centrale du pays à annoncer qu'elle allait procéder à de nouvelles opérations d'achat d'obligations.

La Banque du Japon (BOJ) a déclaré qu'elle achèterait des JGBs dont l'échéance est comprise entre cinq et dix ans mercredi, le montant de l'achat devant être annoncé au moment de l'opération.

Le rendement des JGB à 10 ans a augmenté de 1 point de base (pb) pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre 2013 à 0,775% dans la matinée.

Les contrats à terme sur le JGB à 10 ans ont atténué leurs pertes à la suite de l'annonce pour être en baisse de 0,12 à 144,84, par rapport à un plus bas de 144,76 plus tôt.

Un résumé des opinions lors de la réunion de septembre de la BOJ publié lundi a montré que davantage de décideurs politiques ont discuté des perspectives d'une sortie éventuelle de la politique ultra-libre.

Le résumé était "légèrement plus hawkish" que prévu, ce qui a entraîné une hausse des rendements, a déclaré Naka Matsuzawa, chef de la stratégie macroéconomique japonaise chez Nomura Securities.

"Marginalement, ils discutent plus en détail de la manière dont ils vont mettre fin à l'ensemble du processus d'assouplissement.

Le rendement des JGB à 20 ans a atteint 1,515 %, son plus haut niveau depuis mars 2014, tandis que le rendement des JGB à 30 ans a atteint son plus haut niveau de la décennie à 1,765 %, avant de s'établir en légère baisse.

La Banque du Japon a maintenu des taux d'intérêt très bas lors de sa réunion de politique monétaire en septembre, mais le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale envisagerait une sortie lorsque la réalisation durable et stable de son objectif de prix serait en vue.

Dans un discours prononcé samedi, M. Ueda a déclaré que les considérations relatives aux finances de la BOJ ne l'empêcheraient pas d'abandonner progressivement les mesures de relance.

Le ministère des finances organisera une vente aux enchères de JGB à 10 ans mardi.

Par ailleurs, le rendement à cinq ans et le rendement des JGB à 40 ans ont tous deux atteint leur plus haut niveau en neuf mois, à 0,325 % et 1,91 %, respectivement. (Reportage de Kevin Buckland et Brigid Riley ; Rédaction de Kim Coghill et Rashmi Aich)