Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau en 10 semaines lundi, dans un contexte de spéculations croissantes sur une modification de la politique de la Banque du Japon (BOJ) lors d'une réunion qui se tiendra ce mois-ci.

Les rendements japonais ont également été poussés à la hausse par une augmentation des rendements du Trésor américain, après une série de données solides sur l'emploi qui ont augmenté les chances d'un nouveau resserrement de la Réserve fédérale.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base (pb) pour atteindre 0,46 %, son niveau le plus élevé depuis le 28 avril. La BOJ fixe un plafond politique de 0,5 % dans le cadre de ses contrôles de la courbe de rendement (YCC).

Les contrats à terme sur le JGB à 10 ans ont baissé de 0,4 yen à 147,72, et à un moment donné, ils ont atteint 147,63, un creux de 10 semaines.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 0,115 %.

Les salaires japonais ont augmenté au rythme le plus rapide depuis près de trois décennies, selon des données publiées vendredi, renforçant la pression sur la BOJ pour qu'elle agisse lors de sa réunion des 27 et 28 juillet, et élargissant potentiellement la fourchette des rendements à 10 ans.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, qui s'est montré résolument dovish dans ses messages au marché, a déclaré lors du forum de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, le mois dernier, que la banque centrale du Japon aurait de bonnes raisons de modifier sa politique monétaire si elle devenait "raisonnablement sûre" que l'inflation s'accélèrerait en 2024.

"Il est difficile de savoir ce que la BOJ attend avant de décider de modifier le YCC", a déclaré Naomi Muguruma, économiste de marché senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Il semble que le facteur le plus important soit la confiance de la BOJ dans l'évolution future des prix, mais cela reste vague", a-t-elle ajouté. "Nous ne pouvons pas quantifier leur niveau de confiance. Il n'y a pas d'échelle."

Muguruma s'attend à ce que la BOJ attende jusqu'en octobre avant de relever le plafond des rendements à 10 ans.

Pendant ce temps, les rendements du Trésor à 10 ans ont augmenté de 4 points de base pour atteindre 4,084 % à Tokyo, se rapprochant du pic de huit mois atteint vendredi à 4,094 %.

Les rendements des obligations japonaises à long terme ont également atteint leur plus haut niveau en 10 semaines. Le rendement à 20 ans a augmenté de 5 points de base à 1,075%, et le rendement à 30 ans a augmenté de 4,5 points de base à 1,32%.

Le JGB à deux ans n'avait pas encore été négocié à 0210 GMT. (Editée par Rashmi Aich)