Les rendements des obligations d'État japonaises ont augmenté vendredi en sympathie avec les mouvements des bons du Trésor américain, mais ont également été aidés par des paris croissants sur une modification de la politique de la Banque du Japon après que le yen ait glissé au-delà de 145 pour un dollar pour la première fois depuis le mois de novembre.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 1 point de base (pb) à 0,39%, tandis que les contrats à terme de référence ont baissé de 0,13 yen à 148,53.

Les rendements dits "superlongs" ont évolué avec des marges plus importantes, le 20 ans et le 30 ans ayant chacun augmenté de 2,5 points de base, à 0,985% et 1,23%, respectivement.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans à Tokyo est resté proche du sommet de la nuit de 3,868%, un niveau atteint pour la dernière fois en mars.

Dans le même temps, le yen s'est affaibli jusqu'à 145,07 pour un dollar dans la matinée de Tokyo, avant de retomber à 144,71. Les niveaux supérieurs à 145 ont incité la BOJ à intervenir pour renforcer le yen à l'automne dernier.

"Il y a une augmentation des spéculations sur le fait qu'une accélération de la faiblesse du yen pourrait conduire la BOJ à modifier sa politique en juillet pour aider à enrayer son déclin, a déclaré Naomi Muguruma, économiste de marché senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Au début de l'année, de nombreux acteurs du marché avaient envisagé la réunion des 27 et 28 juillet comme un moment propice à un nouvel assouplissement des contrôles des rendements à 10 ans de la BOJ, mais le nouveau gouverneur Kazuo Ueda s'est montré résolu en affirmant que l'économie avait encore besoin de mesures de relance.

Le rendement du JGB à deux ans est resté stable à -0,07%, tandis que le rendement à cinq ans est resté inchangé à 0,06%. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Sonia Cheema)