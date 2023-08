Les rendements des obligations d'État japonaises ont augmenté lundi, les investisseurs cherchant à équilibrer les contrôles plus souples de la courbe de rendement de la Banque du Japon et l'anticipation de taux d'intérêt américains qui resteront plus longtemps élevés.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 1,5 point de base (pb) à 0,64%, récupérant une partie de la baisse de 2,5 pb de vendredi. Le rendement a augmenté jusqu'à 0,655 % jeudi, égalant un sommet de 2014 atteint au début du mois.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 2 points de base à 1,365 %, tandis que le rendement à 30 ans a augmenté de 1,5 point de base à 1,645 %.

Les décideurs de la Réserve fédérale américaine se réuniront pour leur symposium annuel à Jackson Hole, dans le Wyoming, à partir de jeudi, et le président Jerome Powell prononcera un discours.

Les marchés s'attendent à ce que M. Powell souligne le bond des rendements lors de la conférence, ainsi que la récente série de données économiques solides. L'indicateur de suivi du PIB de la Fed d'Atlanta s'élève à 5,8 % pour le trimestre en cours.

La résistance de l'économie américaine alimente les attentes selon lesquelles la Fed pourrait être amenée à relever à nouveau ses taux au cours de ce cycle et à les maintenir à un niveau élevé pendant plus longtemps.

Dans le même temps, les investisseurs en JGB continuent de rechercher des rendements plus élevés après que la BOJ a doublé le mois dernier, de manière inattendue, le plafond de facto pour le 10 ans à 1 %.

Malgré la flexibilité accrue des taux à long terme, les analystes et les investisseurs s'attendent à ce que la politique de taux d'intérêt négatifs à court terme reste inchangée dans un avenir prévisible.

La baisse du yen à des niveaux qui ont conduit l'année dernière à la première intervention d'achat de yens depuis une génération a incité certains acteurs du marché à considérer cela comme un déclencheur possible d'un resserrement de la politique.

"La croissance des salaires (au Japon) pourrait ne pas être assez forte pour justifier un changement à court terme de la politique monétaire, de sorte que l'attention actuelle devrait probablement se porter sur le taux de change", a déclaré Masayuki Kichikawa, stratège macroéconomique en chef chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Pour l'instant, le rendement à 10 ans devrait se stabiliser entre 0,65 et 0,7 %, a ajouté M. Kichikawa.

"Il est proche d'un équilibre à court terme", a-t-il déclaré.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans étaient en baisse de 0,15 yen à 146,51, à l'heure de la pause de la mi-journée.

Le rendement du JGB à deux ans était stable à 0,02%. Le billet à cinq ans n'a pas encore été négocié.