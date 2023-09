Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé pour toutes les échéances jeudi, suite à une vente aux enchères pour l'obligation à 20 ans qui a connu une demande accrue par rapport aux faibles résultats du mois dernier.

Le rendement de l'obligation japonaise à 20 ans a chuté de 3 points de base à 1,405% après l'adjudication, avant de s'établir à 1,43%.

Le rendement du JGB à 10 ans a brièvement chuté à 0,695 %, avant de remonter à 0,705 %.

"La première réaction des opérateurs a été le soulagement de voir une demande décente lors de l'adjudication des JGB à 20 ans, après avoir craint des résultats médiocres, a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour le Japon chez Mizuho Securities.

Les récentes ventes aux enchères de JGBs, toutes échéances confondues, ont été faibles, les investisseurs attendant une éventuelle hausse des rendements après que la Banque du Japon (BOJ), jusqu'à présent une exception parmi les banques centrales mondiales, a modifié sa politique de contrôle de la courbe des rendements à la fin du mois de juillet.

Le ministère japonais des finances a déclaré que le rendement lors d'une vente aux enchères d'obligations d'État à 20 ans jeudi était en moyenne de 1,433 %, le niveau le plus bas accepté étant de 1,437 %.

L'écart entre l'offre la plus basse et l'offre moyenne était de 0,07 yen, contre 0,96 yen en août. La queue de l'adjudication du mois dernier était la plus importante depuis 1987, ce qui indique une demande extrêmement faible.

Des questions subsistent toutefois quant au déroulement des prochaines adjudications.

Les acteurs du marché s'attendant à un changement possible de la politique monétaire de la BOJ, il est difficile d'acheter aux rendements actuels alors que l'on anticipe des rendements plus élevés dans un avenir proche, a déclaré M. Omori.

La BOJ a offert, dans un effort pour contenir la hausse des rendements, un trillion de yens (6,80 milliards de dollars) de prêts à cinq ans jeudi aux institutions financières afin d'encourager les banques à acheter des billets à cinq ans.

Ailleurs sur le marché des obligations super longues, le rendement des JGB à 30 ans a baissé de 2 points de base à 1,66%, inversant complètement sa forte hausse du début de la semaine, mais en hausse par rapport à son plus bas niveau de 1,64%.

Le rendement du JGB à deux ans est resté stable à 0,025 %, tandis que le rendement à cinq ans a baissé de 0,5 point de base à 0,27 %. (1 $ = 147,070 yens) (Reportage de Brigid Riley ; reportages complémentaires de Kevin Buckland ; Rédaction de Janane Venkatraman)