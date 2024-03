Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé lundi, à la veille d'une décision clé de la Banque du Japon le lendemain, où l'on s'attend généralement à ce que la banque centrale mette fin à ses mesures de relance ultra-légères.

Le journal Nikkei a rapporté samedi que la Banque du Japon mettrait fin à la politique des taux d'intérêt négatifs à court terme (NIRP) mardi, à la suite des augmentations de salaire substantielles accordées par les grandes entreprises lors des négociations salariales de cette année.

Plusieurs autres médias locaux et internationaux ont également fait état, au cours de la semaine écoulée, de la probabilité d'une sortie imminente de la politique de relance. Reuters a rapporté que la banque centrale était susceptible de supprimer sa politique de contrôle de la courbe des rendements à long terme (YCC) en même temps qu'elle mettrait fin au NIRP.

Le rendement du JGB à 10 ans a perdu 2 points de base (pb) à 0,765% à 0230 GMT, tandis que les contrats à terme de référence du JGB à 10 ans ont augmenté de 0,21 yen à 145,31. Les rendements obligataires baissent lorsque les prix augmentent.

"Il s'agit en quelque sorte d'acheter le fait", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour le Japon chez Mizuho Securities. "Toutes les informations ont été publiées, donc les gens n'ont plus peur de ce que la Banque du Japon va faire demain.

Alors que le rendement à 10 ans pourrait dépasser 0,8 % dans un premier temps à la suite de la décision de la BOJ, la demande d'obligations de la part des assureurs-vie et d'autres investisseurs à long terme jusqu'à la fin de l'année fiscale japonaise ce mois-ci pourrait le faire descendre jusqu'à 0,7 % en fin de compte, a déclaré M. Omori.

Les rendements peuvent également avoir été aidés à la baisse lundi par l'annonce de la BOJ d'un accord de rachat d'obligations non programmé de 3 000 milliards de yens (20,1 milliards de dollars), qui, selon les analystes, visait à fournir des liquidités pendant la période couvrant les décisions politiques de la banque et de la Réserve fédérale américaine, cette dernière intervenant lors d'un jour férié au Japon, mercredi.

Le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 2,5 points de base à 1,535% lundi, et le 30 ans a baissé de 3,5 points de base à 1,815%. Les rendements des JGB à deux ans et à cinq ans sont restés stables à 0,185% et 0,380%, respectivement.

"Une hausse des rendements est peu probable aujourd'hui, la sortie de la NIRP et de la YCC étant une affaire réglée, a déclaré Naka Matsuzawa, stratégiste en chef de la macroéconomie japonaise chez Nomura.

La seule incertitude est de savoir si la banque centrale maintient son engagement d'augmenter la base monétaire, a ajouté Matsuzawa.

"Beaucoup de gens s'attendent à ce que cet engagement soit abandonné, moi y compris", a-t-il déclaré. "S'ils le maintiennent, ce sera une surprise dovish. (1 $ = 149,1800 yens) (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Subhranshu Sahu)