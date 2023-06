La plupart des rendements des obligations d'État japonaises ont baissé jeudi, suivant la baisse des rendements du Trésor américain au cours de la nuit, mais les baisses ont été limitées car les investisseurs se sont abstenus d'acheter de la dette avec des rendements au niveau actuel.

Le rendement du JGB à 10 ans a baissé de 0,5 point de base (pb) à 0,380% et le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 1 pb à 0,955%.

"Les rendements ont suivi les baisses des rendements du Trésor américain pendant la nuit, mais les baisses ont été limitées", a déclaré Makoto Suzuki, stratégiste obligataire principal chez Okasan Securities.

"Il y a toujours une spéculation sur le fait que la Banque du Japon pourrait modifier sa politique de taux ultra bas le mois prochain, donc à ce niveau de rendement pour les obligations à 10 et 20 ans, les investisseurs sont prudents".

Le rendement des obligations japonaises à deux ans a baissé de 1 pb pour atteindre -0,080%, le marché ayant pris connaissance des résultats fermes d'une vente aux enchères d'obligations à cette échéance.

L'enchère a reçu des offres d'une valeur de 4,26 fois le montant vendu, plus élevé que le ratio de 3,77 fois lors de l'enchère précédente.

Le rendement à cinq ans a baissé de 0,5 pb à 0,060%.

Les rendements sur la partie la plus longue de la courbe ont été plus élevés, le rendement du JGB à 30 ans ayant augmenté de 0,5 pb pour atteindre 1,205 % et le rendement du JGB à 40 ans ayant augmenté de 0,5 pb pour atteindre 1,370 %. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Rashmi Aich)