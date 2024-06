Les rendements des obligations d'État japonaises ont chuté à leurs plus bas niveaux en plusieurs semaines jeudi, la forte demande lors d'une vente d'obligations à 30 ans s'ajoutant à la dynamique d'achat liée à la baisse continue des rendements des obligations du Trésor américain.

Le rendement à 30 ans a chuté de 7,5 points de base (pb) à 0504 GMT à 2,1%, son plus bas niveau depuis le 22 mai, le plaçant sur la voie de sa plus forte baisse depuis décembre.

Le rendement du JGB à 10 ans a baissé de 4 points de base à 0,96%, son plus bas niveau depuis le 17 mai.

La vente par le ministère des finances de 680,5 milliards de yens (4,37 milliards de dollars) de JGB à 30 ans a vu une mesure de la demande appelée le ratio offre/couverture s'améliorer à 3,59 contre 3,25 lors de l'adjudication du mois dernier.

Les rendements étaient déjà orientés à la baisse avant le résultat, suivant une chute de cinq jours pour les rendements du Trésor, alors que les données économiques américaines faibles ont alimenté les paris sur les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a atteint 1,1 % le 30 mai, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que la Banque du Japon prenne des mesures plus fermes lors de sa réunion de deux jours qui s'achèvera le 14 juin.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a réaffirmé jeudi sa détermination à réduire les achats de JGB de la banque centrale dans des commentaires au parlement, mais a ajouté que les décideurs politiques agiraient "avec prudence" dans la hausse des taux "pour éviter de commettre de grosses erreurs".

Les banquiers centraux japonais ont adopté un ton plus hawkish depuis le début du mois dernier, alors que le plongeon du yen à son plus bas niveau depuis 34 ans par rapport au dollar menaçait de briser le cycle espéré par la BOJ d'une inflation modérée alimentant des hausses de salaires régulières.

La BOJ "doit maintenant réfléchir sérieusement à la manière dont sa réduction des achats de JGB affectera le taux de change", a déclaré Yasunari Ueno, économiste de marché en chef chez Mizuho Securities, qui considère qu'une réduction de 1 000 milliards de yens des achats mensuels d'obligations à environ 5 000 milliards de yens est probable à court terme.

"En d'autres termes, si la Banque gère mal sa prochaine action et que les pressions à la vente sur le yen augmentent en conséquence, il est probable que nous entendrons de nouveaux appels pour qu'elle rende des comptes.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans ont augmenté de 0,3 yen pour atteindre 144,13 yens.

Le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 6,5 points de base à 1,77%.

Le rendement à deux ans a baissé de 2 points de base à 0,33 %, et le rendement à cinq ans a perdu 3 points de base à 0,535 %. (1 $ = 155,8000 yens) (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)