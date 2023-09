Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont atteint des sommets pluriannuels vendredi, dans le contexte d'une hausse des rendements du Trésor américain, tandis que les investisseurs ont ajusté leurs positions en prévision des adjudications de la semaine prochaine.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 1,5 point de base (pb) pour atteindre 0,770 %, atteignant un nouveau sommet depuis septembre 2013.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 1,485%, son plus haut niveau depuis mai 2015.

"Les rendements des JGB suivent la tendance des rendements du Trésor américain qui sont en hausse depuis le FOMC (Federal Open Market Committee)", a déclaré Ataru Okumura, stratège principal chez SMBC Nikko Securities.

"Les investisseurs ont également ajusté leurs positions en prévision des adjudications à 10 et 30 ans la semaine prochaine.

Le ministère des finances organisera l'adjudication des obligations à 10 ans mardi et l'adjudication des obligations à 30 ans jeudi.

Même si le rendement des obligations à 10 ans a continué à augmenter après avoir franchi le niveau psychologiquement important de 0,75 % lors de la session précédente, la Banque du Japon pourrait hésiter à intervenir sur le marché car cela pourrait nuire au yen déjà affaibli, a déclaré M. Okumura.

La semaine dernière, la Banque du Japon a décidé de maintenir inchangée sa politique de taux très bas. Le contraste frappant entre la position de la BOJ et celle des banques centrales américaine et européenne a nui à la valeur du yen, faisant tomber la devise à son plus bas niveau depuis 11 mois par rapport au dollar cette semaine.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 1,735 %, son plus haut niveau depuis décembre 2013.

Le rendement des JGB à deux ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 0,055 %, son plus haut niveau depuis le 13 janvier.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 1 point de base à 0,315 %, son plus haut niveau depuis le 17 janvier. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)