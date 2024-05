Les rendements des obligations d'État japonaises ont augmenté vendredi, suivant la progression des rendements américains au cours de la nuit, même si la Banque du Japon s'est abstenue de réduire davantage ses achats d'obligations.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 1,5 points de base (pb) à 0,935%, à 0142 GMT, après que les rendements équivalents du Trésor américain aient d'abord plongé à un plus bas de six semaines de 4,313% avant de grimper pour terminer jeudi en hausse de 2 pb à 4,377%.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans ont baissé de 0,14 yen à 144,13.

Le rebond des rendements américains a fait suite à une baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, et plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont soutenu le maintien des taux d'intérêt à leurs niveaux actuels élevés pour le moment.

Pendant ce temps, la BOJ a maintenu vendredi les montants inchangés lors d'une opération régulière d'achat d'obligations, après avoir réduit de manière inattendue les achats d'obligations dont l'échéance est comprise entre 5 et 10 ans plus tôt dans la semaine.

Le yen a baissé en réponse à la décision de vendredi de maintenir le statu quo, passant de 155,52 pour un dollar avant l'annonce à 155,86 pour la dernière séance.

"On s'attendait à ce que la BOJ réduise les achats à 3 et 5 ans pour équilibrer la baisse des achats à 5 et 10 ans lundi", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

"Je ne pensais pas qu'ils le feraient, car si la BOJ réduit ses achats à un rythme rapide, les marchés vont continuer à en demander plus", a-t-il ajouté. "Il n'est pas nécessaire que la Banque du Japon se précipite.

Le rendement du JGB à deux ans, qui est le plus sensible aux attentes en matière de politique monétaire, a augmenté de 0,5 pb pour atteindre 0,325 %.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 0,540 %.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 1,5 pb pour atteindre 1,740 %.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 2,050 %.