Les rendements des obligations d'État japonaises ont suivi les rendements américains à la baisse mardi après que le Département du Trésor a déclaré qu'il aurait besoin d'emprunter moins que ce qui avait été estimé précédemment.

Les rendements des obligations japonaises à deux ans ont subi une certaine pression à la hausse après qu'une vente aux enchères de ces titres ait été accueillie par une demande terne, mais l'effet a été de courte durée.

Le rendement du JGB à 10 ans a perdu 1 point de base (pb) à 0,710%, après que les rendements équivalents du Trésor aient chuté d'environ 7 pb au cours de la nuit, puis ont encore baissé de 3 pb au cours des heures asiatiques de mardi pour se situer en dernier lieu autour de 4,06%.

Le rendement des obligations japonaises à deux ans a effacé une baisse antérieure de 0,5 pb pour s'échanger à 0,055% après que le ministre des finances japonais ait annoncé les résultats de la vente, mais il a ensuite reculé à 0,050%.

L'adjudication tiède de mardi fait suite à une série de ventes de JGB mal accueillies ce mois-ci, après que la Banque du Japon a signalé la semaine dernière qu'elle pourrait mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs à court terme dès le mois de mars.

Dans ce contexte, "il est possible que le secteur à moyen terme de la courbe des JGB se raidisse davantage, ce qui rendrait difficile l'achat de JGB à deux ans à ce stade", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour le Japon chez Mizuho Securities.

Cependant, comme les investisseurs avaient anticipé un autre résultat faible, l'impact sur le marché a été limité, a déclaré Omori.

Les paris sur un resserrement politique à court terme ont propulsé le rendement des JGB à 10 ans à un plus haut de plus de six semaines de 0,750% jeudi, et Omori s'attend à ce qu'il puisse atteindre 1% dans les semaines à venir.

Mardi, le rendement du JGB à cinq ans a baissé de 0,5 pb pour atteindre 0,295 %.

Le rendement à 20 ans a baissé de 1,5 pb à 1,530%, tandis que le rendement à 30 ans a baissé de 1 pb à 1,825%.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans étaient en hausse de 0,14 yen à 146,41. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction d'Eileen Soreng)