Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté lundi, suivant la hausse des rendements du Trésor américain, l'opération régulière d'achat d'obligations de la Banque du Japon (BOJ) ayant un impact moindre sur le marché.

Le rendement des obligations d'État à deux ans a augmenté de 1,5 point de base (pb) pour atteindre 0,225 %, son plus haut niveau depuis mars 2011. Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 0,78 %, son plus haut niveau depuis le 18 mars.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté à la fin de la semaine dernière après que les données ont montré que la plus grande économie du monde a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, suggérant que la Réserve fédérale ne serait pas pressée de réduire les taux d'intérêt à court terme.

Le rendement du Trésor américain à deux ans a atteint 4,782 % dans les échanges asiatiques, son plus haut niveau depuis le 28 novembre.

La BOJ a maintenu lundi les montants qu'elle proposait d'acheter pour les obligations arrivant à échéance entre un an et plus de 25 ans.

La semaine dernière, la banque centrale a défié les attentes du marché et a maintenu le montant des achats d'obligations lors de sa première opération de l'année.

Le marché s'attendait à une réduction car la BOJ a déclaré le mois dernier qu'elle réduirait la limite maximale de ses achats de JGBs au cours du trimestre avril-juin.

"La BOJ va probablement maintenir les montants intacts pendant un certain temps, comme elle a maintenu les montants offerts pour les obligations, même pour les échéances de 3 à 5 ans, aujourd'hui", a déclaré Ataru Okumura, stratège principal en matière de taux chez SMBC Nikko Securities.

Le ministère des finances a réduit l'émission annuelle de JGB à 20 ans et moins pour l'année fiscale débutant le 1er avril, l'émission d'obligations à deux ans étant réduite de 3,6 trillions de yens (23,72 milliards de dollars), ce qui représente la marge la plus importante en termes de montants.

Lundi, le rendement à cinq ans a augmenté de 0,5 pb pour atteindre 0,385%.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 1,540%, tandis que le rendement du JGB à 30 ans a gagné 2 pb pour atteindre 1,825%.

Le rendement du JGB à 40 ans a augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 2,135 %. (1 $ = 151,7900 yens) (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)