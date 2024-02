Les rendements du Trésor américain ont augmenté et le dollar s'est légèrement apprécié vendredi après que les données aient montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, ce qui renforce l'idée que toute réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale n'est pas imminente.

Les actions américaines étaient en baisse dans les échanges de l'après-midi, tandis que l'indice mondial des actions MSCI était en légère hausse.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,3 % le mois dernier après une baisse révisée de 0,1 % en décembre, a déclaré le Bureau des statistiques du travail du Département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un rebond de l'IPP de 0,1 % après une baisse de 0,2 % précédemment annoncée.

En début de semaine, les prix à la consommation aux États-Unis ont également été plus élevés que prévu.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 5,3 points de base pour atteindre 4,293%, en baisse par rapport à un sommet antérieur de 4,33%, et était sur le point d'enregistrer son deuxième gain hebdomadaire consécutif.

Le billet vert a également progressé après la publication des données. L'indice du dollar a gagné 0,02% à 104,29, avec l'euro en hausse de 0,02% à 1,0773. Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,23% à 150,26.

Le dollar/yen s'est négocié à des niveaux qui sont généralement considérés comme des catalyseurs potentiels pour une intervention officielle.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi que la politique monétaire resterait très probablement accommodante, même après la fin des taux d'intérêt négatifs, faisant écho aux récentes assurances des responsables de la BOJ qui ont pesé sur le yen.

L'indice du dollar a gagné 0,06% à 104,32, et l'euro a augmenté de 0,01% à 1,0772.

"Un chiffre comme celui-ci repousse définitivement la Fed pour un mois ou deux de plus", a déclaré Tom di Galoma, co-responsable du négoce des taux mondiaux chez BTIG à New York, en faisant référence aux données de l'IPP.

Vendredi, les attentes du marché concernant la baisse des taux de la Fed en juin ont été revues à la baisse, l'outil FedWatch du CME indiquant désormais 69,9 % de chances pour une baisse d'au moins 25 points de base, contre près de 90 % lors de la session précédente.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a perdu 91,08 points, soit 0,23 %, à 38 682,04l ; le S&P 500 a perdu 13,66 points, soit 0,27 %, à 5 016,07 ; et le Nasdaq Composite a perdu 90,35 points, soit 0,57 %, à 15 815,82.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,82 point, soit 0,11 %, pour atteindre 751,37.

Plus tôt dans la journée de vendredi, l'indice de référence japonais Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans et était sur le point d'éclipser le sommet historique atteint lors de l'apogée de l'économie de bulle du pays dans les années 1980. Les chiffres publiés jeudi montrent que le Japon et la Grande-Bretagne sont entrés en récession à la fin de l'année dernière. La hausse du dollar a mis l'or sous pression cette semaine. L'or s'est replié vendredi et était en passe de connaître une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,4% à 2 012,86 dollars l'once.

Le pétrole brut américain a gagné 1,16 $ pour s'établir à 79,19 $ le baril.