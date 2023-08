Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) s'est redressé par rapport à ses récents plus bas lundi, les marchés japonais réagissant à la hausse des rendements américains suite aux données d'inflation plus élevées que prévu la semaine dernière, les adjudications de JGB à 5 et 20 ans devant avoir lieu plus tard cette semaine.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 3 points de base (pb) à 0,615% après avoir chuté à 0,565% la semaine dernière, son plus bas niveau depuis le 28 juillet, et être resté bas alors que le Japon se dirigeait vers un jour férié vendredi.

Les rendements américains, quant à eux, ont atteint leur plus haut niveau en une semaine la semaine dernière après que les prix à la production aient surpris à la hausse, ravivant les craintes que la pression sur les prix puisse inciter la Réserve fédérale à relever encore ses taux cette année.

Alors que le marché obligataire digère les nouvelles en provenance des États-Unis, il pourrait y avoir plus de mouvements que d'habitude, avec moins d'investisseurs participant cette semaine car beaucoup de personnes au Japon profitent de la saison des vacances d'été, a déclaré Makoto Suzuki, stratège obligataire senior chez Okasan Securities.

L'ambiance estivale précède une vente aux enchères d'obligations à cinq ans mardi et une vente aux enchères d'obligations à 20 ans jeudi.

"Dans cet environnement... Je pense qu'il y aura une autre offre pour tester la demande des investisseurs, comme cela s'est produit la semaine dernière lors de l'adjudication à 30 ans. Il est donc peu probable que les rendements baissent cette semaine", a déclaré M. Suzuki.

L'adjudication d'obligations à 30 ans de mardi dernier a suscité une demande beaucoup plus forte que prévu.

Étant donné que les offres pour les obligations à 20 ans atteignent déjà environ 1,3 % lundi, M. Suzuki a déclaré que l'adjudication de jeudi pourrait également être attrayante pour les investisseurs. Bien que le marché soit plus étroit que d'habitude cette semaine, "les taux n'augmenteront probablement pas fortement".

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 4,5 points de base pour atteindre 1,305%. Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 4,5 points de base à 1,590%. Le rendement du JGB à 40 ans a augmenté de 4 points de base pour atteindre 1,765 %.

À court terme, le rendement du JGB à deux ans est resté stable à 0,010 %, tandis que le rendement du JGB à cinq ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 0,2 %.

Les contrats à terme sur le JGB à 10 ans ont baissé de 0,32 yen à 146,63, avec un volume d'échange de 10 110 lots. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Sohini Goswami)