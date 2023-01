Les rendements japonais dépassent le plafond de la banque centrale alors que les marchés attendent un changement de politique.

Alors que les spéculations vont bon train sur le fait que la politique de contrôle de la courbe des taux (YCC) de la Banque du Japon pourrait être révisée, voire abandonnée, dès la semaine prochaine, les investisseurs se sont rués vers la sortie.

Un mur de vente a catapulté les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans de 4 points de base plus haut à 0,54 %, le plus haut depuis mi-2015 et au-dessus d'une bande récemment élargie de -0,5 % à +0,5 % fixée par la BOJ dans une décision choc il y a seulement quelques semaines.

Le stress était évident sur toute la courbe des taux et a défié l'annonce faite vendredi par la BOJ d'une nouvelle série d'achats d'urgence d'une valeur d'environ 1,4 trillion de yens (10,84 milliards de dollars), alors qu'elle détient déjà 80 à 90 % de certaines lignes d'obligations.

"L'attaque contre la BOJ, principalement de la part des investisseurs étrangers, continue, et cela exerce une pression à la hausse sur les rendements", a déclaré Takafumi Yamawaki, responsable de la recherche sur les taux japonais chez J.P. Morgan Securities.

Les investisseurs étrangers ont vendu des quantités record de JGB au cours de la semaine où la BOJ a élargi la fourchette, sentant que sa politique YCC vieille de six ans était sur le point de disparaître.

Les marchés avaient pensé que cette politique perdurerait jusqu'en avril, date à laquelle le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, l'auteur de la politique de super-stimulation du Japon, devait prendre sa retraite.

Pourtant, le moment critique a semblé se rapprocher lorsque le journal Yomiuri a rapporté mercredi que les responsables de la BOJ examineraient les effets secondaires du YCC lors de leur réunion de deux jours la semaine prochaine.

Tous les analystes ne pensaient pas que Kuroda était prêt à faire marche arrière.

"Le marché s'attend à ce que, lors de la prochaine réunion, ils augmentent à nouveau la fourchette pour le 10 ans", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège macro japonais en chef chez Nomura.

"Je pense qu'il est trop tôt pour que la BOJ abandonne. Elle a encore des munitions pour défendre le plafond de rendement de 0,5 %."

La banque centrale peut, en effet, créer une quantité infinie de nouveaux yens pour acheter des obligations, mais elle détient déjà plus de la moitié du papier émis et la liquidité est presque inexistante, ce qui crée diverses distorsions sur le marché.

Un nouvel élargissement de la fourchette permettrait également au rendement à 10 ans de s'éloigner davantage de l'objectif central de zéro de la BOJ, ce qui mettrait en doute sa crédibilité.

N'OUBLIEZ PAS LE RBA

On parle sur les marchés que la banque centrale pourrait raccourcir son objectif de rendement aux obligations à trois et cinq ans, mais l'histoire à l'étranger suggère que la tension restera.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a été confrontée au même dilemme fin 2021, lorsqu'elle a été contrainte d'abandonner son objectif de rendement à trois ans dans un revirement douloureux.

Avec une reprise de l'économie locale plus rapide que prévu et une accélération de l'inflation, la RBA a réalisé que sa promesse de maintenir les rendements à trois ans à 0,1 % jusqu'en 2024 n'était plus crédible.

Elle a donc brusquement tout abandonné et les rendements à trois ans ont grimpé en flèche jusqu'à 0,48 %, un épisode que la RBA elle-même a admis avoir causé un "préjudice de réputation" qui ne se reproduira pas.

Les similitudes sont frappantes étant donné que les données de cette semaine ont montré que l'inflation à Tokyo, un indicateur avancé des tendances nationales, a augmenté de manière inattendue au double de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Dans le même temps, l'opérateur de magasins Uniqlo, Fast Retailing, a déclaré qu'il allait augmenter les salaires jusqu'à 40 %, en se concentrant principalement sur le Japon, donnant l'espoir que les salaires pourraient enfin commencer à rattraper l'inflation.

Le défi, alors, sera pour les décideurs politiques de trouver un moyen de sortir de la CJC sans trop de dommages pour les marchés.

"Le marché obligataire est très illiquide et toute vente importante pourrait faire grimper les taux à long terme à un pour cent et demi en très peu de temps", a déclaré Amir Anvarzadeh, stratège de marché chez Asymmetric Advisors.

"Donc, vous ne pouvez pas abandonner cela du jour au lendemain, vous devez le faire progressivement."

(1 $ = 129,1400 yens)