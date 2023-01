Les rendements japonais dépassent le plafond de la politique alors que la décision de la BOJ est imminente.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, et ses collègues ont tenu les investisseurs en haleine en attendant de voir si la banque apportera des modifications à sa politique à l'issue de sa réunion de deux jours, qu'il s'agisse de nouveaux ajustements du contrôle de la courbe des taux (YCC) ou même de son abandon total.

Bien que cela ne fasse qu'un mois que la BOJ a choqué les marchés en doublant la bande autorisée pour le rendement du JGB à 10 ans à 50 points de base de part et d'autre du taux directeur de 0 % - ostensiblement pour améliorer le fonctionnement du marché - le changement a enhardi les spéculateurs à tester la détermination de la banque.

L'heure de la décision n'est pas fixée mais elle est attendue entre 0300 GMT et 0500 GMT.

Le rendement à 10 ans a franchi à plusieurs reprises le plafond fixé par la BOJ, pour revenir chaque jour à la limite des 0,5 %. Vendredi, il a atteint un pic de 0,54 en 7 ans et demi.

Le rendement de référence a augmenté de 1 point de base à 0,51% à 0215 GMT, après avoir commencé la journée de négociation à plat. Plus tôt dans la journée, il s'était détendu jusqu'à 1,5 point de base à 0,485%.

Les contrats à terme JGB à dix ans ont légèrement augmenté de 0,19 point à 145,03. Ils avaient plongé jusqu'à 144,15 vendredi pour la première fois depuis mars 2014.

"Le compromis pour la BOJ ici est de choquer le marché et de créer un certain événement de volatilité contre une sorte de creuser plus profondément dans le trou", a déclaré James Athey, directeur des investissements chez Abrdn.

Athey, qui a une position courte sur les JGB, a déclaré que le meilleur plan d'action pour la banque centrale serait de se débarrasser de YCC.

"C'est le moment, car beaucoup d'investisseurs sont à découvert", a-t-il déclaré.

L'apprivoisement des rendements a eu un coût, la banque centrale ayant injecté un montant sans précédent de 10 000 milliards de yens (78 milliards de dollars) dans des opérations d'achat d'obligations vendredi et lundi, remettant en question la durabilité du programme.

Par ailleurs, des signes indiquant que la politique monétaire ultra-accommodante pourrait devoir prendre fin sont venus de la forte inflation des prix à la consommation et de la possibilité que les salaires qui tardent à augmenter puissent également décoller après que la société mère d'Uniqlo ait déclaré qu'elle augmenterait les salaires jusqu'à 40 %.

Le yen s'est renforcé jusqu'à 127,215 pour un dollar vendredi, son plus haut niveau depuis le mois de mai, dans un contexte de paris sur la fin des mesures de relance, si ce n'est immédiatement, du moins après le départ de Kuroda en avril et l'arrivée d'un nouveau gouverneur.

Toutefois, la monnaie a perdu de sa vigueur cette semaine et s'est échangée à 128,525, soit un affaiblissement de 0,3 % par rapport à la session précédente.

La moyenne des actions Nikkei du Japon était en hausse de 0,56 %.

En plus de maintenir le rendement à 10 ans près de zéro, la BOJ a également été une exception parmi les banques centrales mondiales en s'en tenant à une politique de taux d'intérêt négatifs (NIRP) qui fixe les taux à court terme à -0,1 %.

"Le débat autour de l'avenir de la politique de la BOJ est loin d'être réglé", a déclaré Howard Smith, gestionnaire de portefeuille chez Indus Capital Partners.

Cependant, "il ne semble faire aucun doute, quelles que soient les manœuvres politiques et le débat autour du prochain gouverneur, que la BOJ et probablement aussi la NIRP arrivent à la fin de leur vie utile."

(1 $ = 128,2200 yens)