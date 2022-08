Les rendements obligataires allemands atteignent de nouveaux sommets après des indices PMI plus forts que prévu

Les rendements avaient déjà augmenté après que l'indice composite flash des directeurs d'achat de S&P Global pour l'Allemagne, qui suit à la fois l'activité manufacturière et celle des services, bien qu'il ait encore baissé en août, a été légèrement supérieur aux attentes des analystes.

Bien que restant en territoire de contraction, l'indice manufacturier a également augmenté, au lieu de la baisse attendue par les analystes.

Les données de la zone euro qui ont suivi ont également montré une contraction de l'activité, bien que la lecture ait également été légèrement supérieure aux attentes des analystes.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans a augmenté jusqu'à 7 points de base (pb) pour atteindre son plus haut niveau depuis le 21 juillet à 1,38 %, avant de se détendre légèrement. Le rendement des obligations à deux ans a atteint un nouveau sommet de 0,941 %, son plus haut depuis fin juin, avant de se replier en fin de séance.

"Je ne pense pas que les chiffres du PMI changent la donne, ils sont toujours légèrement inférieurs à 50, ce qui indique au mieux une croissance stagnante", a déclaré Richard McGuire, responsable de la stratégie des taux chez Rabobank.

Une lecture inférieure à 50 indique que l'activité se contracte.

"Il n'y a pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui, c'est juste une continuation du ton baissier. Les indices PMI ne font tout simplement rien pour contrer la récente dynamique baissière", a ajouté M. McGuire.

Après de fortes baisses au début de l'été en raison des craintes de récession, les rendements obligataires ont fortement augmenté la semaine dernière, sous l'effet d'une forte hausse de l'inflation en Grande-Bretagne, des craintes liées à l'approvisionnement en gaz dans la zone euro et des commentaires faucons des décideurs de la Banque centrale européenne.

Un indicateur clé du marché des anticipations d'inflation à long terme dans la zone euro, suivi par la BCE, a augmenté à 2,2399 %, le plus haut depuis début juin, poursuivant une forte hausse depuis le début de la semaine dernière, où il était à 2,06 %.

En Italie, les rendements à 10 ans ont grimpé jusqu'à 3,72 %, le niveau le plus ferme depuis le 21 juillet. L'écart très surveillé par rapport aux pairs allemands était plus tôt à 233 points de base, le plus haut depuis le 29 juillet.

Sur les autres marchés, les actions allemandes ont augmenté pour surpasser l'indice paneuropéen STOXX 600, tandis que l'euro a réduit ses pertes après les données, après avoir touché un nouveau plus bas en 20 ans, à 0,99005 $.

En matière d'émission de dette, la Finlande a levé 3 milliards d'euros par syndication, selon une note du chef de file vue par Reuters.

Il s'agit de la première vente d'obligations gouvernementales syndiquées de la zone euro, dans laquelle les émetteurs engagent des banques d'investissement pour vendre la dette directement aux investisseurs finaux, depuis mai.