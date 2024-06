Les rendements obligataires de la zone euro sont restés stables vendredi avant les chiffres de l'inflation américaine et le premier tour des élections législatives en France ce week-end, tout en ignorant les données de l'inflation française qui étaient conformes aux attentes.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour le bloc de la zone euro, a peu changé à 2,45%, tandis que le rendement des obligations françaises à 10 ans était de 3,27%, également stable sur la journée.

L'écart entre les deux s'est donc établi à 81,5 points de base, testant son plus haut niveau de 2017 de 82,8 points de base, un dépassement de ce niveau amènerait l'écart à son niveau le plus élevé depuis 2012.

Il s'est considérablement élargi au début du mois après que le président Emmanuel Macron a convoqué des élections législatives anticipées. Selon les sondages d'opinion, l'extrême droite remporterait le plus grand nombre de sièges, mais n'obtiendrait pas la majorité absolue, tandis qu'un bloc d'extrême gauche arriverait en deuxième position.

Le premier tour de scrutin a lieu dimanche, mais le résultat final ne sera connu qu'après un second tour le 7 juillet. Il est difficile de prédire le résultat, car il dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle les rivaux du parti d'extrême droite, le Rassemblement national, s'associeront et retireront leurs propres candidats au second tour pour faire barrage à l'extrême droite.

"Les élections françaises seront probablement au centre de l'attention lundi, mais avant cela, plusieurs chiffres importants concernant l'inflation seront publiés aujourd'hui", a déclaré Jim Reid, responsable mondial de la recherche macroéconomique à la Deutsche Bank, dans une note matinale.

"En particulier, nous avons le rapport sur l'inflation américaine PCE pour le mois de mai, qui est la mesure officiellement ciblée par la Fed, et qui est donc suivie de près par les marchés.

Ces données sont attendues à 1230 GMT, et les analystes interrogés par Reuters s'attendent à une hausse de 2,6 % en glissement annuel pour l'inflation globale et l'inflation de base.

L'inflation française préliminaire pour le mois de juin a été publiée plus tôt ce vendredi. La mesure harmonisée de l'UE s'est établie à 2,5 %, en ligne avec les attentes. Les marchés obligataires n'ont guère été influencés par ces chiffres.

Le rendement de l'Italie à 10 ans a baissé de 2,2 points de base à 4,01%. (Rapport d'Alun John, édition de Jane Merriman)