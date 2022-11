Les rendements obligataires augmentent légèrement en raison de prises de bénéfices ; les données sur l'inflation en octobre sont essentielles.

Cependant, les mouvements sont susceptibles de rester plafonnés, en attendant les données sur l'inflation domestique de détail prévues après les heures de négociation de la journée.

Le rendement de référence à 10 ans devrait se situer dans une fourchette de 7,28%-7,33% pour la session, a déclaré un trader d'une banque privée. Le rendement a terminé en baisse pour une cinquième session consécutive à 7,3069% vendredi, après avoir chuté de 16 points de base la semaine dernière.

"Il y a un certain repli des rendements américains, et au vu de la tendance de clôture de vendredi, nous pourrions voir un certain retournement des rendements obligataires locaux également", a déclaré le trader. "Le chiffre de l'inflation reste toutefois le principal moteur à court terme, et les obligations pourraient se trouver dans une fourchette étroite aujourd'hui."

Les rendements obligataires se sont effondrés la semaine dernière à la suite d'un plongeon des rendements américains, après que les prix à la consommation se soient refroidis en octobre, suscitant des spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale ralentira le rythme de ses hausses de taux.

Le rendement américain à 10 ans, qui avait baissé de plus de 30 points de base la semaine dernière, a augmenté de sept points de base lundi.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés à terme des taux ont maintenant évalué à 81 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base en décembre. La Fed a déjà relevé ses taux de 375 pb depuis mars.

L'inflation des prix à la consommation en Inde a ralenti en octobre à 6,73 % en raison d'une hausse plus faible des prix des denrées alimentaires et d'une base solide il y a un an, mais elle est restée obstinément bien au-dessus de la limite supérieure de 6 % de la bande de tolérance de la Reserve Bank of India, selon un sondage Reuters.

Les prévisions allaient de 6,40 % à 7,35 %, les trois quarts des personnes interrogées s'attendant à un chiffre inférieur à 7,00 %, alors que la lecture était de 7,41 % en septembre.

La lecture de l'inflation apportera plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt locaux. La RBI a augmenté le taux repo de 190 pb à 5,90% depuis mai.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,3 % à 96,30 $ le baril, après avoir augmenté de 2,5 % lors de la session précédente.

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans était à 3,8949% et celui à deux ans à 4,4098%.